แตกตื่น คนร้ายชิงทองร้านทองโลตัสอรัญประเทศ พกระเบิด ขี่ฟีโน่เผ่นหนี

สระแก้ว - เกิดเหตุระทึกกลางเมืองอรัญประเทศ คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ ก่อนขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่หลบหนี มุ่งหน้าเข้าเมือง โดยมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิด ตำรวจสระแก้วระดมกำลังสกัดตามแนวชายแดน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 165 ตารางกิโลเมตร หวั่นหลบหนีออกนอกประเทศ
ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา (28 ส.ค.) ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ มุ่งหน้าเข้าเขตตัวเมืองอรัญประเทศ ท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังติดตามเส้นทางหลบหนี พร้อมประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นคนร้ายตามเส้นทางสำคัญที่มุ่งหน้าสู่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ล่าสุดมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดน โดยเฉพาะบริเวณจุดภูน้ำเกลี้ยง อ.โคกสูง รวมถึงแนวพื้นที่หนองจ๋า–หนองหญ้าแก้ว และเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันคนร้ายหลบหนีออกนอกพื้นที่หรือข้ามแดน
เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนประมาณ 165 ตารางกิโลเมตร พร้อมติดตามตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองอรัญประเทศกับแนวชายแดน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
พร้อมย้ำว่า ห้ามประชาชนเข้าใกล้ ติดตาม หรือพยายามจับกุมคนร้ายด้วยตนเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจมีอาวุธอันตราย และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย