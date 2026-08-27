ตำรวจพัทยาเตรียมพร้อมรับกำลังพล USS Abraham Lincoln กว่า 5,000 นาย กำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบ-ฉวยโอกาส

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจพัทยาเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย รับกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐฯ กว่า 5,000 นาย เตรียมเข้าพื้นที่พักผ่อนและท่องเที่ยวหลังเสร็จภารกิจ พร้อมกำชับผู้ประกอบการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ห้ามเอารัดเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการไม่เป็นธรรม หวั่นกระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐฯ ว่า จากข้อมูลที่ได้รับ มีเรือรบของสหรัฐฯ เตรียมเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในสัปดาห์หน้า เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้พักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจ โดยคาดว่าจะมีกำลังพลเดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวนมาก
สำหรับ สภ.เมืองพัทยา ได้รับการสั่งการจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ โดยจะเพิ่มความเข้มในการตรวจตราพื้นที่ ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ชุดสืบสวน รวมถึงประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการกำลังในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุ
พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า การเดินทางเข้ามาของกำลังพลจำนวนมากถือเป็นโอกาสสำคัญของเมืองพัทยา เนื่องจากจะมีการเข้าพัก รับประทานอาหาร ท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอยตามสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ได้ฝากถึงผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการในราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
หากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยว ขอให้หลีกเลี่ยงการตัดสินหรือแก้ไขปัญหากันเอง และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุ รวมถึงช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
ทั้งนี้ ตำรวจพัทยาจะเพิ่มความเข้มในการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ และสถานบันเทิง ตลอดช่วงที่กำลังพลสหรัฐฯ เดินทางเข้ามาพักผ่อน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลสหรัฐฯ นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ พร้อมรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ