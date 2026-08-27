ยายทวดวัย 76 แจ้งจับ “พ่อเลี้ยงโหด” ทำร้ายเหลน 12 ขวบจนน่วม ต้องพาขอ ตร.ช่วยกลางดึก

เพชรบูรณ์ - สะเทือนใจกันหมด..ยายทวด วัย 76 ขึ้นโรงพักหล่มสัก แจ้งจับ “พ่อเลี้ยงโหด” มีประวัติเคยถูกจับคดียา ทำร้ายร่างกายเหลนวัย 12 ขวบ จนน่วมทั้งตัว ล่าสุดต้องพาขอตำรวจช่วยกลางดึก
หน่วยกู้ชีพสว่างมงคลศรัทธา ออกรับผู้บาดเจ็บเป็นเด็กชาย อายุ 12 ปี หลังได้รับแจ้งว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง โดยญาติซึ่งเป็นยายทวดได้นำตัวเด็กออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือบริเวณป้อมตำรวจน้ำก้อ หมู่ 4 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กลางดึกที่ผ่านมา(26 ส.ค.) ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลหล่มสักเพื่อรับการตรวจรักษา
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เด็กชายรายนี้ถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง ทำให้ครอบครัวมีความกังวลว่า หากเด็กต้องกลับไปพักอาศัยในบ้านหลังเดิม อาจถูกทำร้ายซ้ำอีก
นางหล่า เริญศรี อายุ 76 ปี ยายทวดของเด็กชาย เล่าว่า ตนพบเด็กถูกทำร้ายด้วยด้ามไม้กวาด จึงพาเด็กออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจน้ำก้อ พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาทราบว่าเด็กถูกทำร้ายอยู่เรื่อย ๆ เมื่อเกิดความไม่พอใจก็จะถูกตี แต่ตนอาศัยอยู่คนละบ้านจึงไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทุกครั้ง
“รู้สึกสงสารเหลน เพราะเด็กไม่มีพ่อแม่และพี่น้องคอยดูแล มารดาของเด็กมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารและการได้ยิน ขณะที่พ่อเลี้ยงเคยถูกจับเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วครั้งหนึ่ง ทำให้ครอบครัวรู้สึกหวาดกลัวและเป็นห่วงว่าอาจกลับมาก่อเหตุทำร้ายเด็กอีก จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในทุกด้าน ทั้งตำรวจและหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ล่าสุด วันนี้(27 ส.ค.) นางหล่า เริญศรี ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวพ่อเลี้ยงมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กรณีเด็กถูกทำร้ายซ้ำหลายครั้ง ประเด็นสำคัญนอกจากการดำเนินคดีผู้ก่อเหตุแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการประเมินความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของเด็กโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการกลับไปเผชิญความรุนแรงซ้ำ ส่วนข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีจะต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจและพยานหลักฐานประกอบอีกครั้ง