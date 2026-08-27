(คลิป)ตำรวจอุดรฯ ระดมกวาดล้างปืนเถื่อน รวบ 120 ราย ยึด 134 กระบอก ก่อนแจงปม “นายเอก” ถือแบลงค์กันถ่ายรูปโชว์

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ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเปิดปฏิบัติการเชิงรุกระดมกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดทั่วทั้งจังหวัด ช่วงวันที่ 12-26 ส.ค. 2569
จับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 120 ราย ตรวจยึดอาวุธปืนรวม 134
กระบอก พร้อมกระสุน 642 นัด ขณะที่ พ.ต.อ.จตุรงค์ กลิ่นศรีสุข ผกก.สภ.ดงเย็น
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี แจงปม “นายเอก” ถือปืนถ่ายรูปโพสต์โชว์
ยืนยันเป็นเพียงแบลงค์กันชำรุด ไม่สามารถยิงกระสุนจริงได้ ส่วนฉายา “ผู้กอง”
ชาวบ้านเรียกกันเอง เตรียมดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้(27 ส.ค.)ที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ รอง
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (สส.1), พ.ต.อ.ณกาญจน์ เทียมวงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (สส.2), พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์ รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (ปป.) และ พ.ต.อ.จักรภพ
ศรีจันทะ ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี
ร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และวัตถุระเบิด ในห้วงวันที่ 12-26 ส.ค.ที่ผ่านมา
พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เปิดเผยว่า
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วน
เปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วทั้งจังหวัด
เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม ตัดช่องทางการก่อเหตุ
และสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้
120 ราย ตรวจยึดอาวุธปืนรวม 134 กระบอก
แบ่งเป็นอาวุธปืนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติภาคพื้นดิน หรือOn-ground จำนวน 127 กระบอก
เป็นปืนไม่มีทะเบียน 123 กระบอก และปืนมีทะเบียน 4 กระบอก
นอกจากนี้ยังตรวจยึดอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์อีก 7
กระบอก ซึ่งเป็นปืนไม่มีทะเบียนทั้งหมด รวมทั้งเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างๆ อีก 642
นัด
ภายหลังการแถลงผลการกวาดล้าง
ยังมีการชี้แจงกรณีที่เป็นประเด็นในพื้นที่ สภ.ดงเย็น อ.บ้านดุง
หลังมีการเผยแพร่ภาพ “นายเอก” ถืออาวุธปืนถ่ายรูปและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์
พร้อมถูกกล่าวหาว่าอ้างตัวเป็นตำรวจยศ “ผู้กอง”
จนสร้างความสงสัยและความกังวลให้กับประชาชน
พ.ต.อ.จตุรงค์ กลิ่นศรีสุข
ผกก.สภ.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบปากคำนายเอก โดยเจ้าตัวให้การว่า
ไม่เคยอ้างตัวหรือแอบอ้างยศเป็นตำรวจหรือผู้กอง แต่คำว่า “ผู้กอง”
เกิดจากชาวบ้านในพื้นที่เรียกติดปากกันเอง ก่อนถูกนำไปเผยแพร่จนเกิดความเข้าใจผิด
ส่วนภาพที่ปรากฏว่านายเอกถืออาวุธปืน
เจ้าตัวยอมรับว่าได้ขอยืมอาวุธปืนที่อยู่ในรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถือถ่ายรูปเพียงชั่วครู่
โดยมีเจตนาเพียงต้องการถ่ายภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลฯ ให้ดูเท่เท่านั้น
ก่อนนำไปส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธดังกล่าวก่อเหตุหรือข่มขู่บุคคลใด
จากการตรวจสอบของกลาง
เจ้าหน้าที่พบว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็น ปืนแบลงค์กัน (Blank Gun) สภาพชำรุดเสียหาย
ไม่สามารถบรรจุหรือยิงด้วยกระสุนปืนจริงได้ อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน
พ.ต.อ.จตุรงค์ย้ำว่า แม้จะเป็นปืนแบลงค์กันหรืออยู่ในสภาพชำรุด ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำออกมาพกพาในที่สาธารณะได้โดยเสรี การครอบครองหรือพกพาจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ด้านตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานียืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานสืบสวนหาข่าว การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุอาชญากรรม พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้ประชาชนชาวอุดรธานี