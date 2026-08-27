โรงแรมอุดรฯ รับทรัพย์ “พืชสวนโลก 69” ห้องพักจ่อเต็มยาว 4 เดือน! เร่งบุกตลาด 4 จังหวัด ดึงลูกค้าจองล่วงหน้า

อุดรธานี – ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเมืองอุดรธานีขานรับเมกะอีเวนต์ระดับโลก “เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี” ประเมินมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ดันยอดจองห้องพักพุ่ง เต็มต่อเนื่องยาว 4 เดือนตลอดการจัดงาน เดินหน้าลุยตลาดเชิงรุกเจาะสกลนคร หนองคาย บุรีรัมย์ และหนองบัวลำภู พร้อมกระตุ้นกลุ่มลูกค้าจองล่วงหน้า ตรึงราคาไฮซีซันชูความคุ้มค่าสร้างความประทับใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดอุดรธานีกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับประวัติศาสตร์ใน “มหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ. 2569” (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนนานาชาติ (AIPH) และนับเป็นครั้งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2570 รวมระยะเวลา 134 วัน ณ พื้นที่หนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติข้ามแดนเข้ามานับล้านคน
นายวิญญู อุปการ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด โรงแรมเดอ ปริ้นเซส อุดรธานี เปิดเผยว่า ช่วงเวลาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ถือเป็นช่วง High Season หลักของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเป็นช่วงเดียวกับเทศกาลท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง” ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่จำนวนมากเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังตรงกับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังเกษียณ (Retirement)
ทางโรงแรมประเมินว่า อัตราการเข้าพักจะมีโอกาสเต็ม 100% ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2569 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 โดยเชื่อว่าการเข้าพักในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) จะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร รัฐมนตรี คณะทำงาน ข้าราชการ และบริษัทคู่สัญญา เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และกลุ่มครอบครัวชาวลาวที่เดินทางข้ามแดนเข้ามาท่องเที่ยว พาลูกหลานมาพบแพทย์ หรือเรียนพิเศษ" นายวิญญูกล่าว
นายวิญญู กล่าวต่อว่า สำหรับกลยุทธ์การเตรียมความพร้อม ทางโรงแรมได้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กลุ่มลูกค้าที่มีแผนเดินทางมาร่วมงานเร่งวางแผนและจองห้องพักล่วงหน้า เนื่องจากจำนวนห้องพักในพื้นที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมกันนี้ได้ขยายฐานการทำตลาดเชิงรุกไปยัง 4 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สกลนคร หนองคาย บุรีรัมย์ และหนองบัวลำภู เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยง
ในส่วนของราคาห้องพัก แม้โรงแรมเดอ ปริ้นเซส อุดรธานี จะจัดอยู่ในระดับ Luxury รองรับลูกค้าระดับ 5 ดาว แต่ในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ทางโรงแรมยังคงใช้นโยบายตรึงราคาตามอัตราปกติของช่วง High Season โดยไม่มีการปรับขึ้นราคา ซึ่งราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 2,450 – 2,500 บาทต่อคืน ไปจนถึงห้องพักประเภท Townhouse แบบสองชั้น เพื่อสร้างความคุ้มค่าและรักษาฐานลูกค้าระระยะยาว
ชูศักยภาพ 382 โรงแรมดันเศรษฐกิจอีสาน
ทั้งนี้ โดยภาพรวมสถานประกอบการที่พักในจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีมากกว่า 382 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานฯขณะเดียวกัน ทางภาครัฐและองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น สมาคมส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้เร่งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยว ที่พัก และบริการรถรับ-ส่ง (Park & Ride) เชื่อมโยงจากตัวเมืองและโรงแรมสำคัญไปยังพื้นที่จัดงานหนองแด เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุด
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมองตรงกันว่า มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ (Economic Driver) ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคอีสานอย่างมหาศาล ทั้งในส่วนของธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ขนส่งมวลชน และบริการท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งวางแผนการตลาดล่วงหน้าเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาตลอดทั้ง 4 เดือนนี้