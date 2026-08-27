“ทหารเรือสหรัฐฯ 5 พัน” ความหวังใหม่พัทยา ผู้ประกอบการลุ้นเงินสะพัด หลังวอล์กกิ้งสตรีทเงียบเหงา

ศูนย์ขาวศรีราชา - ผู้ประกอบการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ โอดบรรยากาศท่องเที่ยวปลายเดือน ส.ค. ซบเซา นักท่องเที่ยวบางตา รายได้หด ฝากความหวังกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกำลังพลราว 5,000 นาย เยือนไทย 2–6 ก.ย. หวังช่วยเติมสีสันและกระตุ้นเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยา
วันนี้ (27 ส.ค.) เวลา 01.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบว่าบรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการค่อนข้างบางตา ส่งผลให้ร้านค้าและผู้ประกอบการบางส่วนต้องเผชิญกับภาวะการค้าขายซบเซา รายได้ลดลง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในพื้นที่กำลังจับตาการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐฯ พร้อมเรือร่วมขบวนรวม 3 ลำ ซึ่งมีกำหนดเข้าเยือนท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2–6 กันยายน 2569 การเยือนครั้งนี้เป็นการแวะพักเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกาย หลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยไม่ได้เป็นการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับประเทศไทย
สำหรับ USS Abraham Lincoln มีกำลังพลประมาณ 5,000 นาย หากกำลังพลได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งและเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการมองว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ธุรกิจในพื้นที่ ทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง ธุรกิจการเดินทาง และธุรกิจบริการต่าง ๆ
ก่อนหน้านี้ นายกเมืองพัทยาประเมินว่า หากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000–3,000 บาท อาจก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ราว 5–15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น โดยเม็ดเงินจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และพฤติกรรมการใช้จ่าย
นางสาวชวลีชมภูทิน อายุ 30 ปี ผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยาใต้ เปิดเผยว่า ช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่อนข้างเงียบ นักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงที่การท่องเที่ยวคึกคัก ส่งผลโดยตรงต่อการค้าขายและรายได้ของผู้ประกอบการรายย่อย
หลังทราบข่าวว่ากำลังพลสหรัฐฯ ประมาณ 5,000 นาย มีโอกาสขึ้นฝั่งและเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่พัทยา ทำให้ผู้ประกอบการมีความหวังมากขึ้น เพราะมองว่ากำลังพลจำนวนมากอาจช่วยเพิ่มความคึกคักและสร้างรายได้ให้ร้านค้าและธุรกิจบริการในเมืองได้อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างจับตาการมาเยือนของกองเรือสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ว่า จะสามารถช่วยเติมสีสันให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างวอล์กกิ้งสตรีทกลับมาคึกคัก และเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใด