XPENG Chiangmai เปิดตัว“THE NEW XPENG L03” ชวนสัมผัสใกล้ชิดยนตรกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ ครั้งแรกในเชียงใหม่

XPENG Chiangmai รุกสร้างอีกหนึ่งสีสันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเชียงใหม่ เปิดตัว “THE NEW XPENG L03” ยนตรกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก XPENG โดยจัดแสดงให้ผู้สนใจได้สัมผัสคันจริงอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2569 ณ บูธ XPENG Chiangmai ชั้น G โซนตู้ปลา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โดย THE NEW XPENG L03 เปิดตัวภายใต้แนวคิด “Born Intelligent” พร้อมนิยามใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ผสานดีไซน์ เทคโนโลยี AI ความสะดวกสบาย และสมรรถนะการขับขี่เข้าไว้ด้วยกัน โดยถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Next-Gen AI SUV Coupe โดดเด่นด้วยดีไซน์ Sporty Fastback เส้นสายตัวรถโฉบเฉี่ยว หลังคาลาดต่อเนื่องสู่ด้านท้าย ให้ภาพลักษณ์สปอร์ตทันสมัย แต่ยังคงพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นสำคัญของ XPENG พร้อมทางเลือก 3 รุ่นย่อย ได้แก่ Standard Range Plus, Long Range Plus และ Long Range Ultra โดยมีราคาคาดการณ์เริ่มต้นที่ 899,000 บาท
ด้านสมรรถนะ THE NEW XPENG L03 สามารถรองรับการเดินทางได้ไกลสูงสุดถึง 600 กิโลเมตรต่อการชาร์จ ตามมาตรฐาน NEDC ในรุ่น Long Range Plus พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว DC ที่รองรับกำลังชาร์จสูงสุดถึง 236 kW สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 10–80% ได้ในเวลาประมาณ 20 นาที ช่วยเพิ่มความสะดวกทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองและการเดินทางระยะไกล
ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สะท้อน DNA ของ XPENG โดยเฉพาะรุ่น Long Range Ultra ที่มาพร้อมเทคโนโลยี TURING AI Chip เพื่อรองรับระบบอัจฉริยะภายในรถและยกระดับประสบการณ์การเดินทางแห่งอนาคต ควบคู่กับห้องโดยสารที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ Ambient Light ที่สามารถปรับได้หลากหลายเฉดสี พื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์ สไตล์ของผู้ใช้งานยุคใหม่
สำหรับการนำ THE NEW XPENG L03 มาจัดแสดงที่ Central Chiangmai Airport ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะได้สัมผัสดีไซน์และเทคโนโลยีของรถรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอก ห้องโดยสาร ไปจนถึงฟังก์ชันอัจฉริยะต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวันและไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลาย
ทั้งนี้ XPENG Chiangmai ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผู้ที่กำลังมองหารถ SUV Coupe รุ่นใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยี และความอัจฉริยะ มาร่วมสัมผัส THE NEW XPENG L03 คันจริง พร้อมพูดคุยและรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงาน XPENG Chiangmai ได้ในวันที่ 26- 27 สิงหาคม 2569 ณ บูธ XPENG Chiangmai ชั้น G โซนตู้ปลา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต