รวบทันควันนักเรียน ม.3 รร.สมเด็จพิทยาคมโพสต์ขู่จะควงปืนยิงครู

กาฬสินธุ์-ตำรวจ สภ.สมเด็จ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตามรวบวัยรุ่น 15 ปี ชั้น ม. 3 พร้อมอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ หลังโพสต์ข่มขู่ว่าจะเข้าไปยิงครูใน รร.มัธยมประจำอำเภอ สร้างความแตกตื่น และหวาดกลัวทั้งครูและนักเรียน นำไปสู่การแจ้งให้ตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เนื่องจากมีการโพสต์ข่มขู่โพสต์ซ้อมยิงปืน ขณะที่โรงเรียนสั่งให้เรียนออนไลน์ 2 วัน
วันนี้( 26 ส.ค) พ.ต.อ.ฐิติภัทร อนุณเวทย์วานิช ผกก.สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการประสานจาก ดร.ภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผอ.โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยป้องกันเหตุ หลังจากโซเชียลได้แชร์โพสต์ข้อความข่มขู่ครูให้ระวัง และยังได้โพสต์รูปโชว์อาวุธปืน และคลิปซ้อมยิงปืน
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า เจ้าของโพสต์ คือ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 อายุ 15 ปี ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ทำให้เกิดความแตกตื่นและตกใจกลัว ทั้งครูนักเรียน ผู้ปกครอง ที่เห็นโพสต์ และทราบข่าว หวั่นจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ. ฐิติภัทร ผกก.สภ.สมเด็จ ได้รายงานให้ พล.ต.ต. ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จวกาฬสินธุ์ พร้อมกับส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันปราบปราม และชุดสืบสวน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสมเด็จ ลงพื้นที่ป้องกันเหตุ และสืบสวนหาข่าว
กระทั่งทราบว่า เจ้าของโพสต์ ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน และยังไม่ได้ก่อเหตุขึ้นแต่อย่างใด จึงได้ติดตามไปตรวจสอบที่บ้านในพื้นที่ สภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จึงพบตัวอยู่ในบ้านพักกับเพื่อน จึงความตัวเอาไว้พร้อมกับพาไปตรวจยึดเอาวุธปืนที่นำไปฝังดินเอาไว้ที่บ้านเพื่อน เป็นอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ พร้อมปลอกกระสุนเบอร์ 12 ที่ยิงไปแล้ว
หลังจากนั้นควบคุมตัวมาสอบสวน เบื้องต้นนักเรียนชายรายนี้ ให้การว่า ซื้อปืนมาจากเพื่อนในโลกออนไลน์ ราคา 3,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งตัวให้ พนักงานสอบสวนสภ. นามน เพื่อนำตัวไปสอบปากคำร่วมทีมสหวิชาชีพ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน ดร. ภูมิศักดิ์ แสนกันยายน ผู้อำนวยการฯ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้น้องนักเรียน เคยมีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ทางโรงเรียน จึงได้เชิญผู้ปกครอง มาตักเตือนและ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อมา โลกโซเชียล เห็นโพสต์ ที่น้อง ได้โชว์ซ้อมยิงปืน ทางโรงเรียน จึงได้ติดต่อไปที่ผู้ปกครองเพื่อขอเยี่ยมบ้าน ทำให้ น้องนักเรียน เข้าใจผิด คิดว่าตนเอง ทำอะไรผิดอีก ทั้งๆที่ ตนเองนั้น ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว
จึงเกิด ความไม่พอใจ มีการโพสต์ข่มขู่ จะทำร้ายครู และโพสต์โชว์ปืนอีกครั้ง ทำให้ ครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง แต่ตื่นหวาดกลัว ทางโรงเรียน จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นจึงได้ประสานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ป้องปรามเหตุเอาไว้ก่อน
อย่างไรก็ตามได้ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจให้กับผู้ปกครองทางโรงเรียนจึงได้ ออกประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 100% จากที่พักอาศัย เป็นเวลา 2 วันคือ วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2569