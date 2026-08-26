(คลิป)“Bolt”จับมือขนส่งเชียงใหม่เดินหน้าดันไรเดอร์เข้าระบบ ยกระดับ Ride-Hailing เต็มรูปแบบ

เชียงใหม่ – “โบลท์” เดินหน้าเปิดตัว ‘Bolt Sure’ จับมือขนส่งเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานเรียกรถ Ride-Hailing จัดงบอัดฉีด 30 ล้าน ดันคนขับเข้าระบบเต็มรูปแบบ-ถือใบขับขี่สาธารณะ 100% ภายในเดือนกันยาฯนี้
วันนี้ (26 ส.ค.) โบลท์ (Bolt) แพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารชั้นนำ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ “Bolt Sure - สร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานความปลอดภัย” ในพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของประเทศไทย
มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล การสื่อสาร และการให้คำแนะนำอย่างครบวงจร เพื่อตอบรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการทั่วประเทศ
สำหรับการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ โบลท์ได้ทุ่มงบประมาณลงทุนไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ดำเนินการด้านเอกสารและจดทะเบียนยานพาหนะให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งอัดฉีดมาตรการจูงใจทางการเงินโดยตรง ทั้งการมอบโบนัส 500 บาท และส่วนลดอัตราค่าคอมมิชชันพิเศษสำหรับผู้ขับขี่ที่อัปโหลดใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบ
ตลอดจนการผนึกกำลังร่วมกับขนส่งเชียงใหม่จัดกิจกรรม "Booster Days" อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ยิ่งไปกว่านั้น โบลท์ยังได้เริ่มบังคับใช้นโยบายกำหนดให้ผู้ขับขี่รายใหม่ทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก่อนเริ่มงานบนแพลตฟอร์มมาตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
ปัจจุบัน ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มโบลท์ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วมากกว่า 100,000 ราย โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะผลักดันให้ผู้ขับขี่ทั้งหมดดำเนินการได้ครบ 100% ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569
ทั้งนี้ นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป โบลท์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ Bolt ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ มาทำโครงการ Bolt Sure ภายใต้ Bolt Booster Week หลักๆ ก็คือการที่ Bolt ร่วมมือกับทางภาครัฐ กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำให้กระบวนการจดทะเบียนทำใบขับขี่สาธารณะรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคนขับ
Bolt ก็เป็นผู้ให้ฟีดแบ็ก กับภาครัฐ ว่าคนขับเจอปัญหาอะไรในการจดทะเบียน อย่างสมัยก่อน คนขับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในการตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อที่จะทำใบขับขี่สาธารณะ แต่ ณ วันนี้ Bolt ก็ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจประวัติอาชญากรรมภายในวันเดียว แล้วก็สามารถทำใบขับขี่สาธารณะในวันเดียวได้เช่นกันรวดเร็ว สะดวกสบายมากขึ้น
นอกจากนี้ Bolt ก็มีการลงทุน มีงบประมาณสร้างแรงจูงใจให้คนขับมาจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันนี้ Bolt ลงทุนไปแล้ว 30 ล้านในการยกระดับ แล้วก็ช่วยพาคนขับมาจดทะเบียน ภายใต้งบประมาณเหล่านี้ เรามีการให้ incentive คนขับ อย่างเช่น ให้ 500 บาท สำหรับทุกที่อัปโหลดตัวใบขับขี่สาธารณะขึ้นมาในบัญชี รวมถึงการลดค่าคอมมิชชัน 6% สำหรับ 2 ล้อ แล้วก็ 5% สำหรับรถ 4 ล้อ อันนี้เป็นการลดค่าคอมมิชชันสำหรับทุกทริปที่เกิดขึ้นในเดือน ไม่ใช่แค่ทริปใดทริปหนึ่ง
“บางเสาร์อาทิตย์ ที่กรมขนส่งมีการเปิดรอบพิเศษให้กับคนขับ Bolt เราก็ให้ออนท็อปอีก 1,000 บาท จากสิ่งที่เราให้ก่อนหน้านี้ ก็เป็นการช่วยคนขับ ให้เข้าระบบได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว แล้วก็ลดภาระการจดทะเบียนให้กับคนขับครับ"
ถ้าเกิดดูเป็นภาพรวมของ Bolt ครึ่งปีแรก สามารถผลักดันให้คนขับมาทำเพิ่มเติมได้ประมาณ 60,000 ราย แล้วก็ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราได้เพิ่มอีกประมาณ 40,000 ราย รวมยอดทั้งปี คนที่มีใบขับขี่สาธารณะเพิ่ม อยู่ที่ประมาณ 100,000 ราย
แต่เชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่สำคัญสำหรับ Bolt เป็นเมืองที่สามที่ Bolt เข้ามาให้บริการในประเทศไทย ยังอยากสนับสนุนให้คนขับมาจดทะเบียนเพิ่มเติม เพราะภายใน 30 กันยายน Bolt ก็มีนโยบายที่จะบล็อกคนขับถาวร สำหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาทำใบขับขี่สาธารณะให้เร็วที่สุด
ในแง่ของข้อสอบ ที่เตรียมความพร้อมให้กับคนขับ ในอดีตคนขับอาจจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ แต่สำหรับ Bolt ก่อนที่จะเข้าไปสอบ เราก็จะมีข้อสอบตัวอย่างให้ เพื่อเตรียมความพร้อม อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยให้คนขับมีความมั่นใจมากขึ้นในการมาสอบ แล้วก็ทำให้ไม่ต้องสอบซ้ำอีกที
เรามองในแง่ของฐานคนขับ ที่ยังต้องมีการเติบโตในเชียงใหม่ แต่ว่าตัวราคาก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ แล้วก็คอมมิชชันที่ Bolt ยังคิดต่ำกว่าคู่แข่ง และเนื่องจากปีนี้มีผลกระทบเรื่องค่าน้ำมัน Bolt ก็ยังมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในแง่ของราคาที่อาจจะต้องปรับขึ้น ในช่วงบางเวลา เพื่อให้รายได้ของคนขับมีความสมดุลมากขึ้น รวมถึงไม่ไปกระทบผู้ใช้บริการมากเกินไป เพื่อที่จะให้คนขับมีทริปต่อรอบมากขึ้น มีรายได้ที่สม่ำเสมอ