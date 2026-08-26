EECO ผนึก 6 ภาคี เดินหน้า “EEC Connect” เชื่อมประโยชน์การลงทุนสู่ชุมชน เตรียมจัด Sustainability Expo 2026 ที่ระยอง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - EECO ผนึกกำลัง 6 ภาคีภาครัฐ-เอกชน-เครือข่ายพื้นที่ ลงนาม MOU ขับเคลื่อน “EEC Connect” เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ สังคม-สิ่งแวดล้อม-เศรษฐกิจ พร้อมชวนร่วมงาน EEC Sustainability Expo 2026 วันที่ 12-13 ก.ย.นี้ ที่เซ็นทรัล ระยอง
วันนี้ (26 ส.ค.) ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EECO พร้อมผู้บริหารระดับสูงจาก 6 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “EEC Connect” เชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ห้องแปซิฟิก 1-2 โรงแรมอมารี บางแสน จ.ชลบุรี โดยมี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้ครอบคลุมทั้งมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน “EEC Sustainability Expo 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ภายใต้แนวคิด “EEC Connect to Sustainability”
สำหรับงาน EEC Sustainability Expo 2026 จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร สร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ EEC
นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่และชุมชนของ สกพอ. พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอสินค้า บริการ และศักยภาพของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและโอกาสทางการตลาดในอนาคต
ดร.จุฬา กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ EEC Connect เพื่อให้การลงทุนในภาคธุรกิจสามารถเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ EEC รวมถึงสะท้อนให้นักลงทุนเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของสินค้าและบริการที่เกิดจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชน
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกิจกรรมของนักลงทุนกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์และรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
สำหรับกรอบความร่วมมือตาม MOU ครอบคลุม 3 มิติสำคัญ ได้แก่
1. มิติด้านสังคม EECO ร่วมกับภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้เส้นทางอาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเท่าเทียม พร้อมเชื่อมโยงสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม EECO ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันการพัฒนา “EEC Low Carbon School” หรือโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงสร้างผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่
3. มิติด้านเศรษฐกิจ EECO ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท สยามสินธร จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือร้านรักระยอง เชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชนเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย สร้างโอกาสในการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่ EEC
ทั้ง 3 มิติมีเป้าหมายร่วมกันในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างทั่วถึง พร้อมกำหนดทิศทางบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
ภายในงานยังมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนจากภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางและผลการดำเนินงานทั้ง 3 มิติ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพเยาวชน การต่อยอดโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ตลอดจนการเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจ พร้อมนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ EEC Connect ในระยะต่อไป