กาญจน์เอาจริง! เข้าแจ้งความ บ.เหมืองแร่ หลังพบรุกป่า 3 จุดกว่า 5 ไร่ ผิดเงื่อนไขสำรวจแร่ มีทั้งคดีอาญา-ยึดทรัพย์

กาญจนบุรี – ป่าไม้และอุตสาหกรรมเมืองกาญจน์ เดินหน้าดำเนินคดีบริษัทเหมืองแร่ หลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 จุด รวมกว่า 5 ไร่ พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์สำรวจและแต่งแร่หลายรายการ ก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีทั้งอาญาและยึดทรัพย์
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2569 มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีผู้นำวัสดุและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่า ท้องที่หมู่ 9 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ต่อมา นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายทองดี เกลี้ยงเกลา หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านไปก่อนแล้ว เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2569 บริเวณป่าบ้านชายทุ่ง หมู่ 9 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค
นายไพโรจน์ เขียวแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา) อ.ไทรโยค เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 ส.ค.ว่า จากการตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 8 และ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา พบการบุกรุกพื้นที่ป่าจำนวน 3 จุด รวมเนื้อที่ 5 ไร่ 62 ตารางวา เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจยึดพื้นที่ พร้อมตรวจยึดของกลางที่เชื่อว่าใช้ในการกระทำผิดหลายรายการ ทั้งตะแกรงคัดขนาด รางกู้แร่หรือพาลอง เครื่องสูบน้ำ โต๊ะสั่นแยกแร่ ถังผสมแร่ และจิ๊กแยกแร่
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายไพโรจน์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อแจ้งความดำเนินคดี ตามบันทึกประจำวันลงวันที่ 24 ส.ค. 2569 เป็นคดีอาญาที่ 581/2569 และคดียึดทรัพย์ที่ 259/2569
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 มาตรา 52, 159, 106 และ 168 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54, 55 และ 72 ตรี และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และ 31
โดยนายไพโรจน์และเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเป็นผู้กล่าวหา ขณะที่บริษัทเหมืองแร่ โดยกรรมการผู้มีอำนาจในฐานะนิติบุคคล เป็นผู้ต้องหาที่ 1 ส่วนกรรมการผู้มีอำนาจในฐานะส่วนตัว เป็นผู้ต้องหาที่ 2 และนายปรีชา (ขอสงวนนามสกุล) เป็นผู้ต้องหาที่ 3
จากการตรวจสอบเอกสารยังพบว่า บริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจแร่ตาม อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ที่ 4/2569 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย ท้องที่หมู่ 9 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค เนื้อที่ 544-25-0 ไร่ โดยได้รับอนุญาตถึงวันที่ 16 ก.พ. 2571 และเป็นพื้นที่โครงการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรที่ออกให้เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569
แต่จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับอนุญาต ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาต
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ได้รับอนุญาตได้นำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจแร่เข้าไปดำเนินการ ไม่ตรงตามรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในแผนงานและวิธีการสำรวจแร่ ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตเช่นกัน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมดว่าเข้าข่ายกระทำผิดในส่วนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
ทั้งนี้ การดำเนินคดีดังกล่าวมีทั้งการดำเนินคดีอาญาและการตรวจยึดทรัพย์ของกลาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่และการบุกรุกพื้นที่ป่า