(คลิป)ทหารม้า-ตชด.ตามรอยภาพมือถือ 3 โจ๋พม่า ไล่สกัดรถขนยาเกือบ 3 ล้านเม็ด ค้นห้องยึดคีตามีนซุกกระสอบข้าวอีก 260 กก.

เชียงราย – คาดถ่ายภาพไว้รายงานภารกิจ..ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก สนธิกำลัง ตชด.327 แกะรอยภาพกระสอบมัดหัวมัดท้ายเป็นเป้ ในมือถือ 3 หนุ่มพม่า บึ่ง จยย.ผ่านจุดตรวจชายแดนผาหมี ตามสกัดจับรถขนยา 15 กระสอบ เกือบ 3 ล้านเม็ด-ค้นห้องพบคีตามีนซุกกระสอบข้าวอีก 13 กระสอบ 260 กก.
วันนี้ (26 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บช.ตชด.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมือง ตรวจยึดของกลางยาเสพติด พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้หลายคน หลังจากเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรงจุดตรวจโกดังผาหมี พื้นที่บ้านผาหมี หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชายแดนไทย-เมียนมา พบรถจักรยานยนต์ 2 คัน ขับขี่จะผ่านจุดตรวจ
คันแรกมีชายที่ขับขี่และซ้อนท้ายกันมาทราบภายหลังเป็นชาวเมียนมาทั้งคู่คือ นายเมซอน คาดี และนายเมียว มิน อู ส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันมีนายเจียง ไหน่ ทุน ผู้ถือบัตรไม่มีสัญชาติ ขับขี่มาลำพัง
เมื่อสอบถามว่าจะไปที่ไหน-อยางไร ปรากฎว่าทั้ง 3 คนให้การวกวน เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ พบข้อความที่คาดว่าเป็นการแบ่งงานกันลักลอบขนยาเสพติด พร้อมมีรูปภาพกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายอยู่ในรถยนต์ 7 ที่นั่ง
เมื่อประสาน ร้อย ตชด.327 ตรวจสอบข้อมูล ก็ทราบว่าทั้ง 3 คนเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติด โดยใช้รถยนต์เอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ขับจากชายแดนมุ่งหน้าไปตามถนนสายรองผ่านอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไปสกัดรถคันดังกล่าวเอาไว้ได้บริเวณถนนพื้นที่บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ตรวจค้นในรถพบกระสอบฟางดัดแปลงตามภาพในโทรศัพท์มือถืออยู่จำนวน 15 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้า รวมจำนวน 2,890,000 เม็ด จึงจับกุมตัวคนขับรถยนต์คันดังกล่าวเอาไว้ได้อีกคน
จากการสอบสวนขยายผล เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าค้นที่ห้องพักไม่มีเลขที่พื้นที่บ้านแม่สาย หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย พบกระสอบข้าววางอยู่ภายในห้องจำนวน 13 กระสอบ แต่เมื่อเปิดดูภายในกลับบรรจุคีตามีน กระสอบละประมาณ 20 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้นประมาณ 260 กิโลกรัม แต่ไม่พบบุคคลใดอยู่ในห้องพัก
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คนพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป