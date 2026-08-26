สมุทรสงคราม เปิดพิกัดอุโบสถมหาอุตกว่า 300 ปี วัดอินทาราม กราบหลวงพ่อโต สัมผัสมรดกเมืองแม่กลอง

สมุทรสงคราม - พาเที่ยว “วัดอินทาราม” อ.อัมพวา สมุทรสงคราม วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชมอุโบสถมหาอุตอายุกว่า 300 ปี โบราณสถานทรงคุณค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาช่างไทย พร้อมกราบ “หลวงพ่อโต” พระซำปอกง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมาขอพร
แม้จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่กลับอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีอยู่ถึง 116 วัด หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ยังคงสะท้อนเรื่องราวจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน คือ “วัดอินทาราม” ตั้งอยู่ที่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วัดอินทารามสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญ โดยมีลักษณะเป็น “อุโบสถมหาอุต” คือมีประตูเข้า-ออกเพียงด้านเดียว ตามคติความเชื่อและรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานไทย สะท้อนทั้งความเชื่อ ความศรัทธา และภูมิปัญญาของช่างในอดีต
ปัจจุบัน วัดอินทารามมี พระเมธีวัชรประชาทร (รศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เป็นเจ้าอาวาส
ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” หรือพระซำปอกง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ ปางมารวิชัย แกะสลักจากศิลาแดง มีความงดงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นพระประธานที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้ ขอพร และขอพึ่งบารมี ทั้งเรื่องกิจการ การงาน และเสริมสิริมงคล รวมถึงผู้ที่ขอพรเรื่องการมีบุตร
เมื่อสมหวัง ผู้คนจำนวนหนึ่งนิยมนำไข่ต้ม ข้าวสาร หรือไข่ไก่สดมาแก้บน โดยทางวัดจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ รวมถึงส่งต่อให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ถือเป็นการเปลี่ยนศรัทธาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากกว่า 300 ปี แต่อุโบสถหลังเก่ายังคงมีเสน่ห์จากร่องรอยแห่งอดีตที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งผนังและปูนที่แตกร้าวจนมองเห็นอิฐสีแดง ทว่าแทนที่จะลดทอนคุณค่าของสถานที่ กลับกลายเป็นเสน่ห์ที่บอกเล่าเรื่องราวของโบราณสถานซึ่งผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน
อีกหนึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจคือบริเวณหลังคาอุโบสถ มีการนำ เครื่องเบญจรงค์ มาประดับตกแต่ง สะท้อนถึงความประณีตและภูมิปัญญาด้านงานศิลป์ของคนในอดีต ทำให้อุโบสถแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า
ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม อุโบสถเก่าแก่ของวัดอินทารามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยากสัมผัสบรรยากาศวัดเก่าแก่ ชมอุโบสถโบราณที่มีเอกลักษณ์ และกราบสักการะ “หลวงพ่อโต” พร้อมย้อนรอยเรื่องราวจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย “วัดอินทาราม” ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจของเมืองแม่กลอง
ปักหมุด “วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” แล้วเดินทางมากราบสักการะและสัมผัสคุณค่าของโบราณสถานแห่งนี้ได้ทุกวัน