โรงเรียนอนุบาลราชบุรีปรับเรียนที่บ้านชั่วคราว หลังข้อความขู่กราดยิงสร้างความกังวล

ราชบุรี - โรงเรียนอนุบาลราชบุรีปรับรูปแบบการเรียนเป็น “เรียนที่บ้าน” ชั่วคราว 26–28 ส.ค. หลังพบข้อความลักษณะขู่กราดยิงในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ขณะที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 กำชับทุกโรงเรียนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนแผนเผชิญเหตุ พร้อมเร่งตรวจสอบผู้โพสต์ หวั่นกระทบความเชื่อมั่นของนักเรียนและผู้ปกครอง
วันนี้( 26 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “เรียนที่บ้าน” เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2569 หลังเกิดความกังวลจากข้อความในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเดียวกับเทศกาลสารทจีน ก่อนมีข้อความที่ถูกระบุว่ามีลักษณะข่มขู่ว่าจะเกิดเหตุกราดยิง สร้างความไม่สบายใจแก่ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของโรงเรียน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 25 สิงหาคม โดยทางโรงเรียนได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อความในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง จึงตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย
นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงเร่งติดตามตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว พร้อมประสานตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี เข้าดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงดังกล่าว
ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจอย่างมาก เนื่องจากมีข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะเกิดเหตุกราดยิง จึงมีคำสั่งให้โรงเรียนปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษทันที เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้กำชับสถานศึกษาทุกแห่งให้เพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัย พร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยคัดกรองและดูแลความปลอดภัยเมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
ขณะเดียวกัน จังหวัดราชบุรีได้ประชุมเร่งด่วนด้านแผนความมั่นคง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้การข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวกลายเป็นแบบอย่าง หรือถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสถานศึกษา
สำหรับกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ซึ่งเดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม ถือเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ตั้งตารอคอย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งด้านกีฬา การเชียร์ การเดินขบวน และการทำหน้าที่ในด้านต่างๆ การปรับรูปแบบการเรียนอย่างกะทันหันจึงส่งผลกระทบต่อทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ซึ่งได้เตรียมงานและลงทุนจัดกิจกรรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ดร.บรรเจิด กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายที่กิจกรรมซึ่งควรเป็น “วันแห่งความสุขของเด็กๆ” ต้องกลายเป็นสถานการณ์ที่สร้างความกังวลให้กับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือความปลอดภัยและความสบายใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของโรงเรียน
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อความดังกล่าว รวมถึงติดตามผู้โพสต์ พร้อมเตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ก่อนพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป