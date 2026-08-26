ญาติเหยื่อแก๊งฮั้วประมูลบุกร้องรองอธิบดีกรมการข้าว เผยนาทีโดยรุมยำคาศูนย์วิจัยข้าวฯเชียงใหม่

เชียงใหม่ - ญาติเหยื่อแก๊งฮั้วประมูลข้าว บุกร้องรองธิบดีกรมการข้าว..หลังโดนบังคับข่มขู่ร่วมกดราคาประมูลข้าว พอไม่ยอมกลับถูกรุมทำร้ายคาศูนย์วิจัยข้าวฯเชียงใหม่ ทั้งที่เป็นสถานที่ราชการ เจ็บ 3 ราย ลูกชายจะมาช่วยยังเกือบโดนด้วย จนต้องคว้าไม้ไผ่กวาดป้องกันตัว
กรณีกลุ่มผู้มีอิทธิพลประมาณ 5 คน ประกอบด้วยชายฉกรรจ์ ชายสูงอายุสวมแว่น และหญิงสาว เจรจาแกมข่มขู่บังคับผู้เข้าร่วมประมูลซื้อข้าว ให้ยอม "ฮั้วประมูล" เพื่อกดราคาปิดให้อยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้น แต่ถูกปฏิเสธและยืนยันจะแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จึงเปิดฉากเข้าทำร้ายอย่างอุกอาจคาศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธท่อนเหล็ก กระบอง และมีด รุมตีและเตะต่อยเข้าที่ใบหน้า-ศีรษะ แบบไม่ยั้ง แม้ผู้เสียหายจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ตาม ทั้งยังใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่แขนขวาจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะหลบหนีไปโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์เก๋งโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียนพิษณุโลก และรถยนต์เก๋งซูซูกิ รุ่น Ciaz สีดำ หมวดจังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สันป่าตอง เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ล่าสุดวันนี้(26 ส.ค.) นายธีรพงค์ มูลคง อายุ 26 ปี ลูกชายของผู้บาดเจ็บ พร้อมด้วย นางสาวสิริญาดา มาลัย อายุ 32 ปี หลานสาว และกลุ่มญาติพี่น้องกว่า 10 คน ได้นำเอกสารหลักฐานสำคัญเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม โดยปักหลักรอพบ นายกฤษฎิน คำตัน รองอธิบดีกรมการข้าว ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจและประชุมอยู่บนชั้น 2 ของอาคารศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง
บรรยากาศค่อนข้างตึงเครียด เมื่อกลุ่มญาติยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะยื่นเรื่องและพูดคุยกับตัวรองอธิบดีด้วยตนเองเท่านั้น โดยปฏิเสธที่จะส่งมอบเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ลงมารับเรื่องแทน
และระหว่างรอเข้าพบ นายธีรพงค์ ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชี้จุดเกิดเหตุบริเวณโรงเรือนภายในศูนย์วิจัยข้าว พร้อมเปิดเผยว่า หลังทราบข่าวพ่อถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลรุมทำร้าย ก็รีบขี่รถจักรยานยนต์มายังจุดเกิดเหตุเพียงลำพัง พอมาถึงก็เกือบถูกกลุ่มคนดังกล่าวรุมทำร้ายซ้ำอีกคน โชคดีที่หันไปเห็นไม้ไผ่ยาววางอยู่ใกล้มือ จึงคว้ามาใช้ปัดป้องและตั้งรับป้องกันตัว จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง กลุ่มผู้ก่อเหตุจึงรีบขึ้นรถเก๋ง 2 คันขับหลบหนีไป
ขณะเดียวกัน กลุ่มญาติได้ร่วมกันแสดงความกังวลและตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานราชการอย่างหนัก เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นสถานที่ราชการ แต่กลับปล่อยให้กลุ่มคนนอกพกพาอาวุธร้ายแรงทั้งมีด ท่อนเหล็ก และกระบอง เข้ามาก่อเหตุได้อย่างอุกอาจ ซ้ำยังไม่มีกล้องวงจรปิดอีก
ต่อมา นายกฤษฎิน คำตัน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้เดินทางลงมาจากห้องประชุมชั้น 2 และเข้าพูดคุยกับกลุ่มญาติของผู้บาดเจ็บด้วยตนเอง โดยได้ร่วมรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์และเบาะแสเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันป่าตอง พร้อมรับมอบเอกสารร้องเรียนเพื่อนำเสนออธิบดีกรมการข้าวได้รับทราบเร่งด่วน
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวยืนยันว่าจะเร่งหาแนวทางป้องกันความปลอดภัยร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้ซ้ำอีก โดยเน้นย้ำว่าเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายเป็นอย่างดี และกรมการข้าวพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด