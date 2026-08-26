ขอนแก่นสั่งเพิกถอนบรรจุผู้มีปัญหาโกงสอบท้องถิ่น 43 ราย จาก 45 ราย เดตไลน์ทุก อปท.สางให้เคลียร์ 31 ส.ค.นี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าล้างทุจริตสอบท้องถิ่นรอบใหญ่ หลังผลการเรียงลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สะเทือนตำแหน่งผู้ได้รับบรรจุเดิม รวม 45 ราย สั่งเพิกถอนการบรรจุ 43 ราย และสั่งแก้ไขวันบรรจุอีก 2 ราย กำชับทุก อปท. ในพื้นที่ เร่งสะสางขั้นตอนทางกฎหมายให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้ ก่อนรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(26 ส.ค.)นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2569 โดยมีปลัดจังหวัด คลังจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายกเทศมนตรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิจารณาวาระสำคัญดังกล่าว เพื่อเคลียร์ปัญหาบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ หลังพบกระบวนการทุจริต
นายยุทธพร เปิดเผยรายละเอียดกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 45 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณีตามหลักเกณฑ์ของส่วนกลาง ดังนี้ กรณีที่ 1 หลุดยกแผง 36 ราย (เพิกถอนการบรรจุ): กลุ่มที่เดิมสอบไม่ผ่าน แต่มีการแก้คะแนนจนได้รับสิทธิ์บรรจุ เมื่อจัดทำบัญชีใหม่จึงไม่มีรายชื่ออยู่ แยกเป็น ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น 1 ราย, พนักงานเทศบาล 13 ราย และพนักงานส่วนตำบล (อบต.) 22 ราย
กรณีที่ 2 ลำดับยังมาไม่ถึง 7 ราย (เพิกถอนการบรรจุเพื่อรอเรียกใหม่): แม้มีชื่อผ่านการสอบตามบัญชีใหม่ แต่เมื่อย้อนเช็กตำแหน่งว่างในวันรายงานตัวเดิม พบว่ายังเรียกไม่ถึงลำดับ จึงต้องให้พ้นสภาพไปก่อนเพื่อรอการเรียกบรรจุตามลำดับจริง แบ่งเป็น ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น 1 ราย, พนักงานเทศบาล 1 ราย และพนักงานส่วนตำบล 5 ราย
กรณีที่ 3 รอดเพิกถอน แต่ต้องแก้ประวัติ 2 ราย (แก้ไขวันบรรจุ): เป็นพนักงานส่วนตำบล 2 รายที่ยังคงมีชื่อสอบผ่าน และในวันที่รายงานตัวเดิมมีตำแหน่งว่างรองรับเพียงพอ แต่เนื่องจากลำดับในบัญชีใหม่มีการสลับตำแหน่ง จึงไม่ถูกเพิกถอนการบรรจุ เพียงแต่ต้องปรับแก้ไขวันบรรจุใหม่ให้ถูกต้องโดยยังคงรับราชการในสังกัดเดิม
ทั้งนี้นายยุทธพรกล่าวเน้นย้ำว่า อปท. ต้นสังกัดที่มีบุคลากรอยู่ในรายชื่อดังกล่าว ต้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนทางปกครองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ก่อนส่งเรื่องรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นกลับมาถูกต้องและเป็นธรรมตามมาตรฐานของส่วนกลางต่อไป