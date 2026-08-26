“พัทยา” พร้อมรับทหารสหรัฐฯ หลัง USS Abraham Lincoln เยือนไทย คาดกำลังพล 5,000 นาย เงินสะพัดเมืองท่องเที่ยว 5-15 ล้าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐฯ หลังมีรายงานกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมเรือร่วมขบวนรวม 3 ลำ เตรียมเข้าเยือนท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2–6 ก.ย.นี้ เพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูกำลังพลหลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลาง ขณะที่นายกเมืองพัทยาสั่งประสานตำรวจ-เทศกิจดูแลความปลอดภัยเต็มที่ พร้อมประเมินหากกำลังพลราว 5,000 นายขึ้นฝั่งใช้จ่ายในพื้นที่ อาจสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน 5–15 ล้านบาท
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐฯ เป็นระยะ เมื่อมีเรือรบของสหรัฐฯ เดินทางเข้ามายังพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก โดยผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นภารกิจเป็นเวลานาน
สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ครั้งนี้ มีรายงานว่าจะเป็นการเข้ามาพักและฟื้นฟูกำลังพล รวมถึงรับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุง โดยไม่ได้เป็นการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับประเทศไทย
ด้านการรักษาความปลอดภัย เมืองพัทยาจะบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ทางบกและทางทะเล เพื่อดูแลความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยว ประชาชน และกำลังพลสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่
นายปรเมศวร์ กล่าวว่า การเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลจะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยเฉพาะโรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ธุรกิจการเดินทาง และธุรกิจบริการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
เบื้องต้นประเมินว่า หากกำลังพลมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000–3,000 บาทต่อคน และมีกำลังพลประมาณ 5,000 นายเดินทางขึ้นฝั่งและใช้จ่ายในเมืองพัทยา จะคิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนเบื้องต้นประมาณ 5–15 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน และยังขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง รวมถึงระยะเวลาและรูปแบบการเดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่จริง
สำหรับ USS Abraham Lincoln เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งมีกำลังพลทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินบนเรือประมาณ 5,000 นาย โดยมีรายงานว่ากำลังพลปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 200 วันโดยไม่ได้แวะพักท่าเรืออย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ กองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ พร้อมเรือร่วมขบวนรวม 3 ลำ มีกำหนดเข้าเยือนบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2–6 กันยายน 2569 ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยต่อไป