เปิด SAREX 2026 จำลองเหตุอากาศยานประสบภัย หวังสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพชรบุรี – “บิ๊กแจง” รอง ผบ.ตร. เปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย SAREX 2026 ที่ค่ายพระราม 6 จ.เพชรบุรี จำลองการเผชิญเหตุเสมือนจริง ตั้งแต่ขั้นตอนค้นหา ช่วยเหลือ และลำเลียงผู้บาดเจ็บ หวังยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของไทยเทียบเท่าสากล พร้อมย้ำ “ฝึกมากก็เสียหายน้อย ฝึกน้อยก็เสียหายมาก แต่ถ้าไม่ฝึกเลยเสียหายแน่นอน”
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2569 หรือ “SAREX 2026” (Search and Rescue Exercise 2026) ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์ เอี่ยมสม ผู้บังคับการกองบิน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมการฝึกประมาณ 200 คน เข้าร่วมพิธี
การฝึกซ้อมดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2569 โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานแกนกลางในการจัดการฝึก เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย รวมถึงพัฒนากระบวนการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ
สำหรับกิจกรรมการฝึก ประกอบด้วย การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย การฝึกซ้อมในรูปแบบ Table Top Exercise (TTX) การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสาธิตปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยในพื้นที่ภาคสนาม ก่อนปิดการฝึกซ้อมและมอบโล่ที่ระลึก
ด้านฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ได้เข้าร่วมการประชุมและการฝึกซ้อมดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
พล.ต.อ.กรไชย กล่าวว่า การฝึก SAREX 2026 เป็นโครงการสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอากาศยาน เนื่องจากปัจจุบันมีอากาศยานเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยเป็นจำนวนมาก หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น การช่วยเหลือจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยต้องปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินโลก หรือ Global Aviation
“สิ่งเหล่านี้จะทำให้เห็นถึงมาตรฐานของประเทศไทย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยว” พล.ต.อ.กรไชย กล่าว
รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า การเลือกค่ายพระรามหกเป็นพื้นที่ฝึกมีความเหมาะสม เนื่องจากมีทั้งพื้นที่ทางบกและทะเล สามารถจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นค้นหา เมื่อพบจุดเกิดเหตุแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร การเข้าช่วยเหลือ ตลอดจนการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ ซึ่งทุกขั้นตอนจะช่วยสร้างความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ การรับมือเหตุอากาศยานประสบภัยไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ แต่จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์กู้ภัย และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.อ.กรไชย ยังกล่าวถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมว่า ในโลกนี้มีการฝึกซ้อมขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกคอบร้าโกลด์ในประเทศไทย เพราะการฝึกจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญ เมื่อเกิดเหตุจริงจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รู้หน้าที่ และประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว
“ตัวชี้วัดความสำเร็จของเราคือการฝึกซ้อม ผมพูดเสมอว่า ฝึกมากก็เสียหายน้อย ฝึกน้อยก็เสียหายมาก แต่ถ้าไม่ฝึกเลยเสียหายแน่นอน” พล.ต.อ.กรไชย กล่าว