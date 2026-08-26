กาญจน์อึ้ง! เดือนเดียวแจ้งความคดีโกงออนไลน์ 201 คดี สูญกว่า 11.5 ล้าน 4 เหยื่อถูกหลอกติดตั้งโปรแกรมดูดเงินเกือบ 7 ล้าน

กาญจนบุรี – ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเปิดสถิติคดีฉ้อโกงออนไลน์ เดือน ก.ค. 2569 พบประชาชนตกเป็นเหยื่อรวม 201 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 11.5 ล้านบาท เผยกลโกงที่สร้างความเสียหายสูงสุดคือหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในโทรศัพท์ มีผู้เสียหายเพียง 4 ราย แต่สูญเงินรวมเกือบ 7 ล้านบาท พร้อมเตือนประชาชนยึดหลัก “ไม่โลภ ไม่รีบ ไม่กลัว เช็กให้ชัวร์ ก่อนโอน”
วันนี้ (26 ส.ค. 69) พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยสถิติคดีฉ้อโกงออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงวันที่ 1-31 ก.ค. 2569 พบว่ามีการรับแจ้งความเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงออนไลน์รวม 201 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 11,548,580.28 บาท
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า คดีที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อมีทั้งหมด 14 ประเภท โดยลักษณะคดีที่สร้างความเสียหายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์ มีผู้เสียหาย 4 ราย มูลค่าความเสียหายรวม 6,969,206 บาท
อันดับ 2 หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ มีผู้เสียหายแจ้งความ 142 คดี มูลค่าความเสียหายรวม 1,303,329 บาท
อันดับ 3 หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีผู้เสียหาย 7 ราย มูลค่าความเสียหายรวม 1,208,783 บาท
อันดับ 4 หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ มีผู้เสียหายแจ้งความ 13 ราย มูลค่าความเสียหายรวม 867,918 บาท
และ อันดับ 5 ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัว ก่อนหลอกให้โอนเงิน มีผู้เสียหาย 8 คดี มูลค่าความเสียหายรวม 541,000 บาท
พ.ต.อ.สธนทัต กล่าวว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกี่ยวกับกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีประชาชนตกเป็นเหยื่อและสูญเสียเงินจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลแปลกหน้าโทรศัพท์หรือส่งข้อความมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท หรือผู้ให้บริการต่างๆ แล้วให้ติดตั้งโปรแกรม กดลิงก์ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนจำหลักป้องกันภัยออนไลน์ให้ขึ้นใจว่า “ไม่โลภ ไม่รีบ ไม่กลัว เช็กให้ชัวร์ ก่อนโอน” หากพบพฤติการณ์น่าสงสัย อย่าหลงเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของคนร้าย และควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง