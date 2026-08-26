(คลิป)อุทาหรณ์เก็บกุ้งรถคว่ำ! ศาลสั่งจำคุก 32 ชาวเถินคนละ 1 ปี ปรับคนละ 2 หมื่น ชี้ผิดฐานลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้า

ลำปาง – ศาลฯลำปาง ตัดสินลงโทษจำคุก 32 ชาวบ้าน คนละ 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี ปรับอีกคนละหมื่น หลังกรูเก็บกุ้งรถขนส่งยาแตกพลิกคว่ำข้างถนนเถิน จากกุ้งสด 120 กล่อง หนักกว่า 1 ตัน เหลือแค่ 4 กล่อง ที่ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำที่อำเภอเถิน ชี้ผิดฐานลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้า
กรณีรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนประสบอุบัติเหตุยางแตกก่อนจะพลิกคว่ำลงข้างทางในพื้นที่อำเภอเถิน จ.ลำปาง กลางดึกวันที่ 16 มี.ค.69 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเข้าไปเก็บกุ้ง ทั้งที่ตกกระจายจากรถและที่คาอยู่บนรถบรรทุก แม้เจ้าของรถจะขอให้หยุดแต่ไม่เป็นผล จึงได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
สุดท้ายกุ้งที่บรรทุกมาในรถรวม 120 กล่อง น้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม เหลือเพียง 4 กล่องเท่านั้น เจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนสินค้ารวมถึงบริษัทฯประกันภัย ได้แจ้งความร้องทุกข์ ชาวบ้านรวม 32 คน ที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เถิน จ.ลำปาง
ต่อมาทางตำรวจได้นัดผู้เสียหายและชาวบ้านมาเจรจาไกล่เกลี่ยที่ สภ.เถิน ซึ่งบรรยากาศการวันนั้น..เป็นไปด้วยความตึงเครียดและชาวบ้านได้สำนึกผิด โดยหญิงชาวบ้านรายหนึ่งถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ร้องไห้ขณะกล่าวขอโทษ พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหาย และรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้ยกมือไหว้กล่าวขอโทษต่อสังคม พร้อมน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ตัวแทนชุมชนรายหนึ่งจะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุในคืนดังกล่าว เนื่องจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำความดีเพื่อชดเชยความผิด จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในอนาคต
ด้านทนายความ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ยอมรับคำขอโทษจากชาวบ้าน และเห็นว่าหากมีการเยียวยาความเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดี โดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 300,000 บาท และเสนอให้ชำระเงินก่อนจำนวน 60,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ทยอยชำระก่อนศาลมีคำพิพากษา
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำชาวบ้านทั้งหมดซึ่งรับสารภาพ พร้อมได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน และลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้า ก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
ล่าสุด ศาลจังหวัดลำปางมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งหมด 32 คนละ 1 ปี และปรับ 20,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกคนละ 6 เดือน-ปรับ 10,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปี พร้อมให้คุมประพฤติเป็นเวลา 1 ปี
คดีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญว่า แม้ทรัพย์สินจะตกหล่นหรือกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุ หากบุคคลอื่นนำไปโดยไม่มีสิทธิ ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้ โดยคดีนี้ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลมีคำพิพากษาแล้ว