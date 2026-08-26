เผยครั้งแรก! “จ่าดำ เวอร์ชั่น 2026” ประติมากรรมแห่งศรัทธาสู่อนุสรณ์ผู้กล้า“ภูมะเขือ” ออกแบบโดย “ศ.สามารถ” คาดจัดสร้าง 5 เดือน

ศูนย์ข่าวนครราขสีมา- “ศ.ดร.สามารถ จับโจร” ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์อนุสาวรีย์ “จ่าดำ” เผยจัดทำ Prototype “จ่าดำ เวอร์ชั่น 2026” เสร็จแล้ว ถือเป็นประติมากรรมแห่งศรัทธาสู่อนุสรณ์ผู้กล้าภูมะเขือ ที่ เน้นใช้เส้นความเป็นเหลี่ยมมุมมีความโดดเด่นคลาสสิคสวยงามเข้มแข็งทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนาดเท่าครึ่งของคนจริง ปั้นหล่อด้วยวัสดุโลหะรมดำ คาดใช้เวลาจัดสร้าง 5 เดือน ก่อนนำไปติดตั้งที่ภูมะเขือ ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ ตามดำริของ แม่ทัพภาคที่ 2
วันนี้ (26 ส.ค.59) ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประติมากรรม จากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เผยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสร้างอนุสาวรีย์ "จ่าดำ" ตามดำริ พล.ท.วีรยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ที่ต้องการสร้างอนุสรณ์ศรัทธารำลึกวีรกรรมอันหาญกล้าของเหล่าทหารที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของไทย ติดตั้งบนพื้นที่ภูมะเขือ ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ว่า
ล่าสุดได้ จัดทำ Prototype “จ่าดำ " เวอร์ชั่น 2026 เสร็จแล้ว เป็นแนวอัตลักษณ์ร่วมสมัย "contemporary"ซึ่งประติมากรรม"จ่าดำ"นี้ดำเนินการออกแบบและสร้างสรรค์ โดยตน ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประติมากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำหรับหลักการออกแบบประติมากรรม อนุสาวรีย์ "จ่าดำ" เวอร์ชั่น 2026 นี้ เน้นการใช้เส้นความเป็นเหลี่ยมมุม แสดงจังหวะการหักเหของแสงที่ตกกระทบ เพื่อให้ชิ้นงานประติมากรรมมีมิติ มีจังหวะ มีความโดดเด่น คลาสสิค สวยงาม เข้มแข็ง บึกบึน ทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์สะท้อนผ่านจินตนาการในสนามรบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับบริบทสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบนยอดภูมะเขือและเอื้อกับสถานที่ที่จะดำเนินการติดตั้งประติมากรรม "จ่าดำ"
ประติมากรรม "จ่าดำ" มีขนาดเท่าครึ่งของคนจริง ปั้นหล่อด้วยวัสดุโลหะรมดำ ติดตั้งบนฐานก่ออิฐถือปูน ที่มีความสง่างามสมเกียรติ จากอนุสรณ์แห่งความศรัทธา สู่ความเป็นมาของคำว่า "จ่าดำ" วีรบุรุษผู้กล้าแห่งภูมะเขือ สัญลักษณ์แห่งตัวแทนของเหล่านักรบผู้เสียสละเลือดเนื้อชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาให้ความเป็นชาติไทยได้ดำรงอยู่ต่อไป
อนุสาวรีย์ "จ่าดำ" คาดว่า จะใช้เวลาในการจัดสร้างประมาณ 5 เดือน เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการขนย้ายจาก หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนำไปติดตั้งที่ภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ต่อไป ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร กล่าวในตอนท้าย