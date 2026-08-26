นาทีชีวิต!3 พลเมืองดีทิ้งรถกระโดดคว้าตัวสาวกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย

อุบลราชธานี-โซเชียลชื่นชม 3 พลเมืองดีกระโดดลงจากรถ วิ่งคว้าตัวสาวรุ่นคิดสั้น จะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูล รอดตายหวุดหวิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกลุ่ม “Grab car & Grab food อุบลราชธานี คนขับแกร็บอุบล” มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Thanakorn Chansuk” ได้นำภาพนาทีชีวิตขณะที่หญิงสาวรายหนึ่ง กำลังจะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูล (เสรีประชาธิปไตย 200 ปี) โดยมีเจ้าของคลิปซึ่งเป็นไรเดอร์ ผู้โดยสารหญิง ชายไม่ทราบชื่อ ทิ้งรถแล้ววิ่งเข้าคว้าตัวหญิงสาวรายดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยเพียงเสี้ยววินาที
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในกลุ่มของไรเดอร์ ทำให้มีเพจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แชร์ไปเป็นจำนวนมากและมีคอมเม้นท์ชื่นชม ฮีโร่ทั้ง 3 คนอย่างล้นหลาม
ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังนายธนากร จันทร์สุข อายุ 19 ปี ไรเดอร์เจ้าของคลิปเล่าถึงนาทีชีวิตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ตนเพิ่งไปรับลูกค้าแถวเขตเมืองเก่าและกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกมาทางวงเวียนน้ำพุ ระหว่างทางสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสะพานโดยมองคล้ายมีคนยืนอยู่
จึงชะลอความเร็วรถเข้าไปใกล้ และพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวได้ถอดรองเท้า วางโทรศัพท์มือถือ รวมถึงกระเป๋าสะพายไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เธอจะปีนขึ้นไปบนราวสะพานและเตรียมตัวกระโดดลงไปทันทีโดยไม่มองหน้ามองหลัง ตนจึงรีบจอดรถแล้ววิ่งเข้าไปคว้าแขนเอาไว้ ผู้โดยสารผู้หญิงพยายามตะโกนห้าม ระหว่างนั้นได้มีชายพลเมืองดีอีกคนขับตามมาแล้วทิ้งรถจักรยานยนต์ กระโดดเข้าไปคว้าตัวหญิงสาวรายนี้ลงมาได้ทันเพียงเสี้ยววินาที
หลังจากที่นำตัวหญิงรายนี้ลงมาได้นั้น ตนเองก็ไม่ได้ถามอะไร น้องผู้หญิงที่เป็นลูกค้าก็เข้าไปกอดปลอบใจคนที่จะกระโดดสะพานเอาไว้ตลอดเวลา ส่วนพี่พลเมืองดีที่กระโดดเข้าไปคว้าตัวน้องเอาไว้ก็กลับไปดูรถของตนเองที่นอนล้มอยู่ริมฟุตบาทก่อนจะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามานำตัวลงไปจากสะพาน โดยเรื่องราวทั้งหมดกล้องที่ติดหมวกสามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด
จากการสังเกตเบื้องต้น นายธนากรณ์เผยว่า น้องน่าจะมีความเครียดสะสมและเก็บปัญหาไว้คนเดียวโดยไม่สามารถปรึกษาใครได้ แม้ภายนอกอาจจะดูเป็นคนร่าเริงก็ตาม หากตนและพลเมืองดีอีกคันที่จอดอยู่ด้านหลังเข้าไปช่วยเหลือไม่ทัน น้องคงจะกระโดดลงไปแล้วอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เจ้าตัวรู้สึกดีใจมากที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ไว้ได้ 1 ชีวิต และอยากฝากบอกน้องว่ายังมีครอบครัวคอยห่วงใย อยากให้หาทางผ่อนคลายและคิดทบทวนให้ดี เพราะอายุยังน้อย
นอกจากนี้ นายธนากรณ์ยังได้สะท้อนมุมมองเพิ่มเติมว่า บริเวณสะพานดังกล่าวในระยะ 1–2 เดือนที่ผ่านมามักจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ครั้งละประมาณ 1–2 ราย ซึ่งทำให้รู้สึกสลดใจทุกครั้งที่ได้ยินข่าว และยอมรับว่าหากวันนี้ช่วยไว้ไม่ทัน ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวคงจะติดตาไปตลอดชีวิต พร้อมกัน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานญาติ จากต่างอำเภอมารับตัวหญิงสาวรายนี้ไปแล้วโดยไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไร