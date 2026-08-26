แฉแก๊งฮั้วประมูลเถื่อน!บังคับฮั้วราคาข้าว พอโดนปฏิเสธพาพวกรุมยำคาศูนย์วิจัยข้าวฯเชียงใหม่

เชียงใหม่ – แก๊งอิทธิพลโหด..รุมทำร้ายผู้ร่วมประมูลข้าวกลางศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตอง เชียงใหม่ หลังปฏิเสธ "ฮั้วราคา" บาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาล เผยก่อเหตุมาแล้วหลายจังหวัด
เกิดเหตุกลุ่มผู้มีอิทธิพลยกพวกรุมทำร้ายร่างกายผู้เข้าร่วมประมูลข้าวอย่างอุกอาจ ภายในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วในโลกออนไลน์ถึงความปลอดภัยในพื้นที่หน่วยงานราชการ
เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่ นาย ก. (นามสมมุติ) พร้อมด้วย นาย ข. (นามสมมุติ) ตัวแทนจากบริษัทแห่งหนึ่ง เดินทางมายังศูนย์วิจัยข้าวเพื่อเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าว ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากกลุ่มงานวิชาการ และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากกลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)
แต่ก่อนเริ่มการประมูลได้มีกลุ่มบุคคลรวมประมาณ 5 คน ประกอบด้วยชายฉกรรจ์ ชายสูงอายุสวมแว่น และหญิงสาว เข้ามาเจรจาแกมข่มขู่เพื่อบังคับให้ทำการ "ฮั้วประมูล" กดราคาปิดประมูลให้อยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผู้เสียหายได้ปฏิเสธข้อตกลงเนื่องจากต้องการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ทำให้กลุ่มดังกล่าวเกิดความไม่พอใจ เข้ามาโวยวายและเปิดฉากทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง โดยใช้อาวุธท่อนเหล็ก กระบอง และมีด เข้ารุมตี รุมเตะต่อยเข้าที่ใบหน้าและศีรษะอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้บาดเจ็บจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่แขนขวาจนได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสันป่าตองอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะนาย ข.ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้าอย่างหนักจนต้องเข้ารับการตรวจสแกนสมอง
ต่อมา นาย ก. ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สันป่าตอง เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด โดยเบื้องต้นมีการระบุเบาะแสยานพาหนะของกลุ่มผู้ก่อเหตุ คือ รถยนต์เก๋งโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียนพิษณุโลก และรถยนต์เก๋งซูซูกิ รุ่น Ciaz สีดำ ป้ายเชียงใหม่
ขณะเดียวกัน ญาติของผู้เสียหายได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือในการหาเบาะแส โดยระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่สร้างปัญหาในลักษณะนี้มาแล้วหลายแห่ง
พร้อมตั้งข้อสังเกตและแสดงความกังวลกรณีที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุระบุว่ากล้องวงจรปิดภายในศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตองเสีย จนไม่สามารถจับภาพเหตุการณ์ได้ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
จากการสอบถามญาติผู้เสียหาย ได้ทราบว่า กลุ่มผู้มีอิทธิพลนี้เหมือนได้รับใบสั่งมาเพื่อให้ได้ประมูลข้าว เคยก่อเหตุมาแล้วที่จังหวัดลำปาง เพราะมีหนึ่งในนั้นเคยร่วมประมูลที่ลำปาง ใครแข็งข้อขัดขืนไม่ยอมฮั้วประมูล จะหาเรื่องต่อยตีทันที ภายหลังเกิดเหตุ จะเอาพวกที่ลงมือออกจากพื้นที่ และเรียกทีมใหม่มาในงานประมูลทันที