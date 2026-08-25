อุตสาหกรรมกาญจน์ลุยตรวจ “เหมืองแร่” วังกระแจะ หลังถูกร้องบุกรุกป่า-ทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต

กาญจนบุรี – ชาวบ้านร้องเรียนให้ตรวจสอบการดำเนินการสำรวจแร่ในพื้นที่ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค หลังมีข้อมูลว่าพบการนำเครื่องจักรและแรงงานเข้าไปในพื้นที่ พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่และการดำเนินการเกี่ยวกับแร่ ว่าเป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
ทั้งนี้ มีข้อมูลว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ออก อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ดีบุก ในพื้นที่ ต.วังกระแจะ เนื้อที่ประมาณ 1,896 ไร่ อายุ 2 ปี ออกเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569 โดยอาชญาบัตรดังกล่าวเป็นสิทธิในการสำรวจแร่ ไม่ใช่ใบอนุญาตทำเหมือง จึงต้องตรวจสอบว่าการดำเนินการในพื้นที่อยู่ในขอบเขตของการสำรวจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายทองดี เกลี้ยงเกลา หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีการ บุกรุกพื้นที่และเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะเดียวกัน ข้อกล่าวอ้างเรื่องการนำแรงงานต่างด้าว เครื่องจักร รถ และกองกำลังติดอาวุธเข้าพื้นที่ รวมถึงข้อสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวก ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตรวจสอบทั้งด้านสิทธิการสำรวจแร่ การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป