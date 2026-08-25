นายก อบต.นาถ่อน โต้กลับ “เพจสตรองฯ” กล่าวหาเอเย่นต์โกงสอบท้องถิ่น เดินหน้าฟ้องกลับปกป้องศักดิ์ศรี

นครพนม-นายก อบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ออกโรงโต้หลังถูกเพจชมรมสตรอง ภาคอีสาน โพสต์กล่าวหาเป็นเอเย่นต์เครือข่ายทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งพาดพิงถึงบุตรชาย บุตรสาว และลูกสะใภ้ ยันข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริง เตรียมดำเนินคดี ปกป้องชื่อเสียง
ผู้สื่อข่าวรายวานว่า วันนี้ (25 ส.ค.) นายก่าย เมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ออกมาชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น โดยยืนยันว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว และถูกกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจน
นายก่าย เมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน กล่าวว่าการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง ไม่ใช่อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปแทรกแซงหรือกำหนดผลสอบได้ตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ส่วนกรณีที่บุตรชาย บุตรสาว และลูกสะใภ้ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆนั้น นายก่ายยืนยันว่า ทุกคนเข้าสู่ระบบราชการด้วยการสอบแข่งขันตามขั้นตอนและกติกาที่กำหนดเช่นเดียวกับผู้สมัครรายอื่น ไม่มีการใช้เส้นสายหรืออิทธิพลใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
สำหรับประเด็นที่กล่าวหาว่าลูกสะใภ้ได้รับการปรับแก้คะแนนสอบ จนมีรายชื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการนั้น นายก่ายมองว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลสอบหรือกระบวนการประกาศผล หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ควรนำความผิดหรือข้อกล่าวหามาโยนให้กับผู้สมัครสอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว
นายก่าย กล่าวอีกว่าแม้กระแสข่าวและการโพสต์พาดพิงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนและครอบครัว แต่ไม่ได้กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนแต่อย่างใด เพราะตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ยึดหลักความโปร่งใสและความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด
ตนได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันก่อให้เกิดความเสียหาย พร้อมยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและครอบครัว ขณะที่ได้ให้กำลังใจลูกหลานให้ใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ มั่นใจว่าไม่ได้ทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด