"เกย์นที" นำทีมสักการะครูบาศรีวิชัยเปิดตัว "สมาพันธ์คืนคนดีสู่สังคม" รวมตัวคนเคยต้องขังทำดีเพื่อชาติ

เชียงใหม่-"เกย์นที" นำทีมกราบสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พร้อมเปิดตัว "สมาพันธ์คืนคนดีสู่สังคม" รวมตัวกลุ่มคนเคยต้องขังร่วมทำความดีและสร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดจนเป็นปากเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมและความถูกต้องให้สังคม
วันนี้(25ส.ค.69) ที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนที ธีระโรจนพงศ์ หรือ "เกย์นที" อายุ 69 ปี นักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเมื่อวันที่14ส.ค.69 หลังรับโทษจำคุกอยู่นานเกือบ11ปี จากคดีแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน" ได้นำคณะร่วมกันทำการกราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อม ประกาศ เปิดตัว "สมาพันธ์ คืนคนดีสู่สังคม" โดย"เกย์นที" เป็นผู้ก่อตั้ง พร้อมทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ฯ และรวบรวมสมาชิกที่เป็นกลุ่มผู้ที่เคยต้องขัง รวมทั้งญาติพี่น้องและประชาชนที่มีจิตใจเป็นกลาง มาร่วมกันทำความทำความดีและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดจนทำให้ผู้ที่เคยต้องขังได้มีโอกาสเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างภาคภูมิใจ
นายนที เปิดเผยว่า การรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น "สมาพันธ์คืนคนดีสู่สังคม" นี้ ตั้งใจที่จะเป็นการรวมกลุ่มคนที่เคยต้องขังและต้องการโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมมาร่วมกันทำความดีและทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนส่งเสริมความรู้แลพโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้มีงานมีอาชีพและรายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวด้วย นอกจากนี้ทางสมาพันธ์ฯ ยังจะทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้ที่เคยต้องขังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพรรคการเมืองต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะการได้รับโอกาสและการยอมรับให้คืนสู่สังคม พร้อมกับการได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข นอกจากนี้ทางสมาพันธ์ฯ ยังพร้อมทำหน้าที่เป็นปากเสียงและขับเคลื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย โดยกำลังเตรียมเปิดช่องทางสื่อสารในโซเชียลมีเดีย คาดว่าน่าจะเริ่มใช้งานได้ในวันพรุ่งนี้(26ส.ค.69)