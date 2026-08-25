(คลิป)ตม.ทลายเครือข่ายไทยเทา รับคนจีนจากเขมรพักคอยสงขลา ก่อนออกมาเลย์ รีดเงินหัวละ 6.5 หมื่น

เชียงราย - ตำรวจ ตม.แกะรอยจากยะลา-นราธิวาส-อยุธยา ยันเชียงราย ทลายเครือข่ายไทยเทานำพาชาวจีนออกจากเขมร เข้าพักคอยรีสอร์ตสงขลา ก่อนพาส่งมาเลย์ รีดเงินหัวละกว่าครึ่งแสน แบ่งหน้าหน้าที่กันชัด ไล่จาก “บังดี” ตัวการใหญ่รับงานนายทุน ตปท. สั่งคนจัดหารถรับส่งล่องใต้ รอจังหวะให้ลูกน้องพาออกนอก คาดทำมาเป็นปี
วันนี้ (25 ส.ค.) พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย และ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.เชียงราย ควบคุมตัวนายนิคม อายุประมาณ 69 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ 521/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.2569
ข้อหา "เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้จ้างวาน ให้ที่พักพิง ให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่” เดินทางจาก จ.เชียงราย นำตัวไปส่งให้กับพนักงานสอบสวน สภ.นาหม่อม จว.สงขลา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดดีนี้เกิดขึ้นหลัง เจ้าหน้าที่ ตม.จว.สงขลา สืบทราบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา ว่ารีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.นาหม่อม จ.สงขลา เป็นแหล่งพักคอยชาวต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง เมื่อไปตรวจสอบพบชาวจีน 6 คน ชาวเมียนมาจำนวน 1 คน โทรศัพท์มือถือรวมกันจำนวน 20 กว่าเครื่อง จึงได้จับกุมตัวมาทำการสอบปากคำขยายผล
กระทั่งทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาและลักลอบเดินทางผ่านประเทศไทย เพื่อจะเดินทางต่อไปมาเลเซีย โดยผู้ที่พาหลบหนีแบ่งงานกันทำเป็นทั้งนายทุนจากต่างประเทศ ผู้จัดหารถและที่พัก ผู้รับช่วงเดินทางหลบหนีเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติ โดยเรียกเก็บเงินจากกลุ่มชาวจีนคนละ 65,000 บาท คาดว่าทำกันมานานกว่า 1 ปี อาจมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 6–10 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ ตม.จว.สงขลา ยังสืบทราบว่าเครือข่ายนี้มี "บังดี" รับคำสั่งจากนายทุนต่างประเทศในการขนย้ายผู้คน โดยมีนายนิคมและนายสมบัติรับจัดหารถรับส่งทั้งหมดไปยังรีสอร์ตดังกล่าวที่ จ.สงขลา เมื่อพาทั้งหมดไปถึงที่พักจะมี "นายฮาบีบ” ลูกน้องที่ใกล้ชิดของบังดีรับช่วงพาออกไปนอกประเทศ
เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและศาลจังหวัดสงขลาได้มีหมายจับให้จับกุมบุคคลจำนวน 4 คน หนึ่งในนั้นคือนายนิคมซึ่งอยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย ทางชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.เชียงราย จึงติดตามไปจับกุมตัวได้พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและพาตัวส่งไปดำเนินคดีได้ในที่สุด
รายงานข่าวแจ้งว่าเครือข่ายนี้ถูกจับกุมได้อีกหลายคน โดยนายฮาบีบถูก ตม.จว.ยะลา และ กก.สส.2 บก.สส.จชต.จับกุมได้ที่ยะลา ขณะที่นายสมบัติถูกชุดสืบสวน กก.1 บก.สส.สตม.และ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งตำรวจทางหลวง จับกุมได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนนายบังดีซึ่งเป็นตัวการใหญ่ถูกจับกุมได้โดย ตม.จว.นราธิวาส และ กก.สส.บก.ตม.6 รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงใน จชต.ขณะจะเดินทางผ่านด่านตรวจพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัจจุบันทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว.