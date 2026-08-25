“บัวขาว” เปิดศึกล้างตานักชกจีน 3 ต.ค.นี้! “The One Fight x Red Fist Strike” ดันพัทยาสู่ Sports City

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยาเดินหน้าผลักดัน Sport Tourism เตรียมระเบิดศึกคิกบ็อกซิ่งระดับโลก “The One Fight x Red Fist Strike” วันที่ 3 ต.ค.นี้ เปิดคู่เอก “บัวขาว บัญชาเมฆ” ดวลกำปั้น “เมิง เกา เฟิง” นักชกจีน หวังใช้กีฬาเป็นแม่เหล็กดึงนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน
วันนี้( 25 ส.ค.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน การแถลงข่าวการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งระดับโลก รายการ “The One Fight x Red Fist Strike” ที่สนามแม็กซ์มวยไทย สเตเดียม พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โปรโมเตอร์ นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก
ไฮไลต์สำคัญของศึกครั้งนี้อยู่ที่การเปิดตัวคู่เอก “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักชกไทยชื่อดังระดับโลก เตรียมขึ้นสังเวียนพบกับ “เมิง เกา เฟิง” (Meng Gaofeng) นักชกจอมแกร่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้ง หลังทั้งคู่เคยเผชิญหน้ากันมาแล้วในไฟต์ก่อนหน้านี้
นายปรเมศวร์ กล่าวว่า เมืองพัทยามุ่งผลักดันเมืองให้ก้าวสู่การเป็น Sports City ตามนโยบาย Sport Tourism โดยใช้การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ให้พัทยาเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดอีเวนต์กีฬาระดับโลก
การแข่งขันครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สะท้อนศักยภาพของเมืองพัทยาในการรองรับการแข่งขันมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันยังมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านการแข่งขันกีฬา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
สำหรับการแข่งขัน “The One Fight x Red Fist Strike” นอกจากคู่เอกระหว่างบัวขาวกับเมิง เกา เฟิงแล้ว ยังมีนักชกฝีมือดีจากไทยและจีนร่วมประชันฝีมืออีกหลายคู่ อาทิ “เหนือสิงห์ ศิษย์ผู้ใหญ่นิรันดร์” “ฝนพันล้าน พีเค.กฤตภาสฟาร์ม” และ “ทิว ฮอลลีวูดพัทยา” เตรียมสร้างความดุเดือดบนสังเวียน
ด้าน “บัวขาว บัญชาเมฆ” กล่าวว่า การกลับมาพบกับนักชกจีนครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ล้างตาและแก้มือ หลังจากไฟต์ที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ โดยเชื่อว่าเมิง เกา เฟิง น่าจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพราะผ่านประสบการณ์จากการชกครั้งก่อนและรู้จุดบกพร่องของตัวเองแล้ว
“ถึงเราเอาชนะเขาได้ครั้งนี้ เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้มาล้างตา แก้มือ แสดงว่าไฟต์นี้เขามีความตั้งใจ เพราะครั้งที่แล้วเขารู้จุดบกพร่องของตัวเองแล้วว่า จะชกกับเราและเอาชนะได้อย่างไร” บัวขาวกล่าว
บัวขาว กล่าวอีกว่า การกลับมาขึ้นสังเวียนครั้งนี้ได้รับการประสานจากผู้จัดและโปรโมเตอร์ ซึ่งตนตอบตกลงเพราะต้องการให้การแข่งขันเกิดขึ้นที่เมืองพัทยา พร้อมเชิญชวนแฟนมวย รวมถึงนักเรียนและเยาวชน มาร่วมชมการแข่งขัน โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ การแข่งขัน “The One Fight x Red Fist Strike” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 ต.ค. 2569 ณ สนามแม็กซ์มวยไทย สเตเดียม พัทยา ผู้จัดคาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาต่อสู้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่ช่วยสร้างสีสัน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในช่วงปลายปี