ม้าเหล็กด่วนพิเศษเฉี่ยวชายวัย 84 ดับคาจุดลักผ่านก่อนถึงสถานีปากท่อ

ราชบุรี - สลด! รถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 32 หาดใหญ่-กรุงเทพอภิวัฒน์ เฉี่ยวชนชายวัย 84 ปี ขณะเดินข้ามทางรถไฟบริเวณจุดลักผ่าน ก่อนถึงสถานีรถไฟปากท่อเพียง 300 เมตร เสียชีวิตคาที่ ญาติเผยผู้ตายมีปัญหาเรื่องการเดินและการได้ยิน และใช้จุดดังกล่าวเดินข้ามไปตลาดเป็นประจำ
วันนี้ ( 25 ส.ค. ) ร.ต.ท.นนทชัย ภิรมย์ขาว รองสารวัตรสอบสวน สภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนชายเสียชีวิต บริเวณจุดลักผ่านข้ามทางรถไฟ ก่อนถึงสถานีรถไฟปากท่อประมาณ 300 เมตร หมู่ 1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในที่เกิดเหตุพบขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 32 เส้นทางหาดใหญ่-กรุงเทพอภิวัฒน์ จอดอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ใกล้กันพบร่างชายผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างรางรถไฟ บริเวณจุดลักผ่าน สวมเสื้อสีขาว กางเกงขาสั้นสีดำ มีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายหลังทราบชื่อคือ นายวีระ แหวนทองคำ อายุ 84 ปี
จากการสอบถามพนักงานขับรถไฟเบื้องต้น ทราบว่า ขณะกำลังนำขบวนรถมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และใกล้เข้าสถานีปากท่อ พนักงานขับรถพบชายคนดังกล่าวกำลังเดินข้ามทางรถไฟบริเวณจุดลักผ่าน โดยเดินมาจากด้านซ้ายของขบวนรถและตัดหน้าขบวนในระยะกระชั้นชิด
พนักงานขับรถจึงเปิดหวูดส่งสัญญาณเตือน พร้อมพยายามห้ามล้อเพื่อหยุดขบวนรถ แต่ชายดังกล่าวยังคงเดินข้ามทางรถไฟด้วยความเร็วค่อนข้างช้า ทำให้ขบวนรถไม่สามารถหยุดได้ทัน ก่อนเฉี่ยวชนร่างชายดังกล่าวอย่างแรง ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า นายวีระมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินและการได้ยิน โดยปกติจะใช้จุดลักผ่านบริเวณดังกล่าวเดินข้ามทางรถไฟเป็นประจำ เพื่อเดินทางไปตลาด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สอบปากคำพนักงานขับรถไฟและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสืบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป