(คลิป)สุดเศร้า! ญาติรับร่าง“พี่เอ๋”อาสาภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่าน กลับถึงบ้านเกิดโคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สุดเศร้า ญาติรับร่าง “พี่เอ๋” อาสาภัยพิบัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมน่าน กลับถึงบ้านเกิดโคราช กู้ภัยทั้งโคราชไว้อาลัย ยกย่องเป็นจิตอาสากู้ภัยจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต กำหนดฌาปนกิจ วันเสาร์ที่ 29 ส.ค.นี้
วันนี้ ( 25 ส.ค.69 ) ที่ วัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า หลังร่างของ นายศุภมงคล รัตนจิตร หรือ “พี่เอ๋” อายุ 47 ปี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภัยพิบัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน จ.น่าน และถูกนำร่างกลับมายังภูมิลำเนา ที่ จ.นครราชสีมา ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนร่วมทีมกู้ภัย ที่มาร่วมจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีรดน้ำศพ สวดบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ โดยร่างของพี่เอ๋ เดินทางถึงวัดในช่วงเวลาประมาณ 00.30 น.ที่ผ่านมา ก่อนนำเข้าสู่ห้องเย็น เพื่อเตรียมประกอบพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นวันนี้
นางสาวรัชนี วิมาโคกกรวด อายุ 53 ปี แฟนของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ช่วงเวลาประมาณ 06.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าชุดฯ แจ้งข่าวการเสียชีวิต ยอมรับว่า ตกใจและทำอะไรไม่ถูก เพราะก่อนหน้านี้ พี่เอ๋ยังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมที่ จ.น่าน และส่งข้อความพร้อมภาพสถานการณ์มาให้ดู โดยบอกว่า พื้นที่มีความยากลำบากมาก
ก่อนเกิดเหตุ พี่เอ๋ กลับถึงโรงแรมประมาณ 20.00 น. และส่งข้อความมาบอกว่า “หมดแรง” เนื่องจากวันรุ่งขึ้นมีกำหนดฟอกไต ตั้งแต่เวลา 05.00 น. แต่ตนมาเห็นข้อความในช่วงดึกจึงไม่ได้โทร.กลับ เพราะเกรงว่า พี่เอ๋จะพักผ่อนแล้ว กระทั่งรุ่งเช้า เพื่อนร่วมทีมเดินทางมารับเพื่อไปฟอกไต แต่เรียกเท่าไรก็ไม่มีการตอบรับ จึงขอกุญแจจากโรงแรมเปิดห้อง ก่อนพบร่างนอนหมดสติเสียชีวิตอยู่ข้างเตียง
เบื้องต้น แพทย์ระบุว่า อาจเกิดจากภาวะเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน โดยพบการตีบของหลอดเลือดหัวใจ 2 เส้น และยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจอย่างละเอียด ทั้งนี้ พี่เอ๋มีโรคประจำตัวและเคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับหัวใจ รวมถึง ต้องฟอกไตเป็นประจำ แต่ยังคงมุ่งมั่นทำงานจิตอาสาอย่างเต็มกำลัง
“ไม่อยากให้พี่เอ๋เป็นห่วงครอบครัว เพราะเชื่อว่า เขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและสมบูรณ์แบบแล้ว พร้อมขอให้หลับให้สบาย หลังทุ่มเททำงานจิตอาสาและช่วยเหลือผู้คนมาตลอด” นางสาวรัชนี กล่าวทั้งน้ำตา
ด้าน นายเสนอ ศรีจันอัด อายุ 48 ปี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภัยพิบัติ เพื่อนร่วมทีม เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า “พี่เอ๋ทุ่มเทกับภารกิจอย่างเต็มที่ โดยระหว่างลงพื้นที่ จ.น่าน มีหน้าที่นำอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรคเข้าไปส่งให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย แม้สภาพร่างกายไม่แข็งแรง แต่ไม่เคยบ่นหรือแสดงความเหน็ดเหนื่อย และพร้อมทำงานทุกครั้ง ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เพราะทีมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.น่าน จำนวน 10 คน และตั้งใจว่า จะเดินทางกลับพร้อมกันทั้ง 10 คน แต่สุดท้ายต้องสูญเสียพี่เอ๋ไป 1 คน เหลือสมาชิกทีมกลับมาเพียง 9 คน อยากให้พี่เอ๋ไปสู่ภพภูมิที่ดี พวกเราจะสานต่องานของพี่เอ๋ตลอดไป
การจากไปของพี่เอ๋ อาสาภัยพิบัติฯ ในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัว แต่ยังเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่เคยร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกันในหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะภารกิจครั้งสุดท้ายที่ทุกคนหวังว่าจะได้กลับบ้านพร้อมกัน ทิ้งไว้เพียงความทรงจำของจิตอาสาผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ทั้งนี้ มีกำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ วัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา