(คลิป)เผยนาทีแก๊งอุ้มสาวจีนกลางกรุงจ่อส่งแม่สอด แหกด่านฯ-ลากเหยื่อทิ้ง ก่อนโดน ตร.กำแพงเพชร ไล่สกัดจับยกทีม

กำแพงเพชร – เผยคลิปนาทีแก๊งอุ้มสาวจีนจากโรงแรมกลางกรุง จ่อส่งชายแดนแม่สอด..แหกด่านฯ ก่อนเปิดประตูรถลากเหยื่อทิ้งกลางถนน บึ่งหนี จนถูก ตร.กำแพงเพชร ไล่ล่า-ยิงล้อสกัด พร้อมตามรวบยกทีม-ส่งฝากขังวันนี้
วันนี้(25 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรได้นำตัวผู้ต้องหา 4 ราย ที่ก่อเหตุลักพาตัวหญิงสาวชาวจีน จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าเตรียมส่งชายแดนแม่สอด แหกด่านตรวจ-ทิ้งเหยื่อกลางกำแพงเพชร เข้าชี้รถเก๋งที่ใช้ก่อเหตุประกอบสำนวนคดี จากนั้นนำตัวไปในห้องพนักงานสอบสวน เพื่อสอบปากคำเพิ่ม พร้อมกับแจ้งความดำเนินคดี
ซึ่งจากการสังเกตรถเก๋งคันก่อเหตุจอดอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร พบว่า ยางล้อหน้าและหลังด้านขวาแตก บริเวณด้านขวามีรอยคล้ายกระสุนปืนหนึ่งรู
พ.ต.ท.สุวิช พิศอ่อน รองผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร ผู้ดูแลคดี เปิดเผยว่า ตามที่พนักงานสอบสวนรวมรวมหลักฐานในเบื้องต้น ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและร่วมกันทำร้าย ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ ส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างการสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้จะดำเนินการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง 4 คนในวันนี้ แม้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดจะให้การปฏิเสธ
ส่วนหลักฐานที่ยึดมาได้จากผู้ต้องหา คือ โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง ในสภาพที่ถูกทำลาย คาดว่าผู้ต้องหาจะทำลายหลักฐาน ข้อมูลติดต่อระหว่างกลุ่มคนร้าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไป
ส่วนผู้เสียหายชาวจีน ล่าสุดก็บอกว่าได้ไปเที่ยวที่สิงคโปร์ จนกระทั้งไปรู้จักกับหญิงคนหนึ่ง ในระหว่างที่จะบินกลับประเทศจีน ผู้หญิงคนนี้ได้แนะนำบอกว่า มีเพื่อนที่เป็นคนจีนบ้านเดียวกันของผู้เสียหายอยู่ที่เมืองไทย และชักชวนให้มาเที่ยวในเมืองไทย ผู้เสียหาจึงหลงเชื่อบินมาเที่ยวในเมืองไทย และก็มีรถมารับดังกล่าว
ทั้งนี้ระหว่างที่ผู้เสียหายถูกมัดมือและมีผ้าคลุมศีรษะอยู่ในรถ ระหว่างที่ผู้ต้องหาขับรถหนี ตนถูกกลุ่มคนร้ายใช้แรงผลักออกจากรถ
ขณะที่ภาพวงจรปิดปรากฏภาพขณะที่รถเก๋งคันก่อเหตุได้ขับหลบหนีด่านตรวจเข้าในตามถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร รถได้ชะลอความเร็ว จากนั้นชายเสื้อขาว ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผู้ต้องหา คือนายสมเกียรติ หรือเจมส์ จะเปิดประตูรถออกมาดึงผู้เสียหายทิ้งลงจากรถก่อนที่ทั้งหมดจะขบรถหลบหนีไป ปล่อยให้สาวชาวจีนวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและร้านเสริมสวยบริเวณดังกล่าว