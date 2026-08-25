โจรชั่วถอดหม้อแปลงแรงสูง! หวังลักทองแดงไปขาย ทำไฟริมทางดับ ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งตำบล

ขอนแก่น-หัวขโมยความสามารถสูง ขโมยทองแดง จากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 30 KVA 22000 V ในเขตต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ส่งผลไฟส่องสว่างริมทางหลวงดับทั้งเส้น เผยหัวขโมยต้องการแค่ทองแดงภายในหม้อแปลงไปขาย แต่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งตำบล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1004 ระหว่างบ้านคำบง บ้านโนนดงมัน ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อนถึงเทศบาลตำบลสะอาดประมาณ 300 เมตร บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูง ริมถนนขาเข้าฝั่งขวา พบว่ามีเศษหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 30 KVA 22000 V ซึ่งเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าให้กับเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ถูกถอดอกกกระจัดกระจาย ขดลวดทองแดงซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการแปลงกระแสไฟฟ้าแรงสูง 22000 V ให้ไฟแรงต่ำขนาด 220 V ได้หายไป น้ำหนักประมาณ 15-25 กิโลกรัม
ว่าที่ร.ต.อดิศักดิ์ ชาภูวงษ์ นายช่างโยธา (เจ้าพนักงานทางหลวง) แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากรับแจ้งว่ามีเหตุคนขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเมื่อ 09.00 น. ได้ออกตรวจสอบพร้อมกับทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลสะอาด มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่ารอบบริเวณเป็นคันนาและทุ่งนา มีหญ้าราบเป็นทาง คาดว่าคนร้ายที่มาขโมยหม้อแปลงได้วางแผนไว้เป็นอย่างดี อาศัยช่วงกลางวันที่ปลอดคนเข้ามาตัดฟิวส์ของไฟฟ้าแรงสูง
เมื่อสบโอกาสจึงกลับมาลงมือในช่วงกลางคืน จากการสอบถามกำนัยผู้ใหญ่บ้านพบว่า ช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาไฟฟ้าส่องสว่างปกติ แต่พอถึงคืนวันอาทิตย์ไฟฟ้าดับ โดยได้ประสานกับ ผอ.หมวดการทางให้เข้าไปแจ้งความที่ สภ.น้ำพอง เพื่อติดตามคนร้าย คาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นกลุ่มที่รับเดินสายไฟฟ้าภายนอก ซึ่งมีความชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างดี
อีกทั้งเมื่อต้นเดือนก็เคยเกิดเหตุในพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองกุง อำเภอน้ำพอง แต่ยังไม่สามารถติดตามคนร้ายมาดำเนินคดดีได้ จึงอยากฝากบอกคนร้ายให้หยุดพฤติกรรมนี้เสีย เอาความรู้ที่ได้เรียนมา มาใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติจะดีกว่า เพราะทองแดงที่ลักไปขาย มีราคาไม่กี่บาท เพราะราคากิโลกรัมละ 3-4 ร้อยบาท แต่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างตามท้องถนน