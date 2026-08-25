(คลิป)คืบหน้าหนุ่มบีบอยเต้นกลางสี่แยก ตร.ตรวจฉี่ไม่พบสารเสพติด เจ้าตัวโชว์พลังเสียง-ฝันไป AGT หากมีคนหนุน

อุดรธานี – จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิป “วิช” หรือ นายวิทยา หนุ่มรายหนึ่งโชว์ลีลาการเต้นสไตล์บีบอยบริเวณสี่แยกไฟแดงในพื้นที่ จ.อุดรธานี ขณะรถจอดรอสัญญาณไฟ จนกลายเป็นกระแสได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลอย่างกว้างขวาง ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริง
โดยล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้( 25 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ได้เชิญตัว นายวิทยา หรือ “วิช” มาที่สถานีตำรวจ เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย จากนั้นตำรวจได้เชิญตัวไปยังงานจราจร เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อบรมและว่ากล่าวตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมจอดรถกลางสี่แยกไฟแดงแล้วเต้นรำดังกล่าว พร้อมเน้นย้ำเรื่องความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ก่อนปล่อยตัวกลับไป
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ “วิช” พร้อมขอให้เจ้าตัวโชว์ความสามารถอีกด้าน ด้วยการร้องเพลง แต่เจ้าตัวกลับเลือกเพลง Skillet - “Feel Invincible” มาร้องโชว์แทน เรียกว่าจากที่ก่อนหน้านี้โชว์สเต็ปบีบอยกลางสี่แยก คราวนี้เปลี่ยนมาโชว์พลังเสียงให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังกัน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า หากมีโอกาสจะไปประกวดในเวที America's Got Talent หรือไม่ “วิช” ตอบว่า “อยากไป ถ้ามีคนสนับสนุน” เจ้าตัวยังมีความฝันอยากนำความสามารถด้านการเต้นและการร้องเพลงไปแสดงบนเวทีระดับนานาชาติ หากได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญใจดี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบตามขั้นตอน ผลตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติด พร้อมอบรมและว่ากล่าวตักเตือน ก่อนปล่อยตัว ขณะที่ “วิช” ยังคงเดินหน้าสานต่อความฝันด้านการแสดง หากมีผู้สนับสนุนให้มีโอกาสก้าวไปสู่เวทีใหญ่ระดับโลกต่อไป