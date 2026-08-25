เพิ่มโอกาสรอดชีวิต! รพ.หนองคายทุ่มงบเปิด"ศูนย์ส่องกล้องสองฝั่งโขง" รองรับผู้ป่วยไทย-ลาว และนักท่องเที่ยว

หนองคาย-รพ.หนองคาย เดินหน้ายกระดับระบบการแพทย์มาตรฐานสากล เปิดตัว "ศูนย์ส่องกล้องสองฝั่งโขง" ชูเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร-ทางเดินหายใจสุดแม่นยำ หวังลดอัตราการเสียชีวิตและช่วยผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที รองรับผู้ป่วยทั้งฝั่งไทย-ลาว และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงศูนย์ฯจากภาคประชาชนถึง 9 ล้านบาท
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(25 ส.ค.) ที่โรงพยาบาลหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ร่วมกันเปิดศูนย์ส่องกล้องสองฝั่งโขง ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลหนองคาย
แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า ปัจจุบันโรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งมีอัตราการป่วยและเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองคายได้ตระหนึกถึงความสำคัญจึงได้ปรับปรุงศูนย์ส่องกล้องสองฝั่งโขง เพื่อยกระดับศักยภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องที่ทันสมัยให้มีความแม่นยำ ปลอดภัยและรวดเร็ว
ที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล สำหรับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ส่องกล้องสองฝั่งโขง มีนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เป็นหัวหน้าศูนย์, มีนายแพทย์ทวี รัตนชูเอก นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลโครงสร้างของศูนย์ พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคุณอารยา กุลธัญวัฒน์, คุณณฤมาศ กุลธัญวัฒน์ และคุณธนภา กุลธัญวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 9 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์แห่งนี้ให้เต็มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป.