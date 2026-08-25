“เฮียตี๋กระทะร้อน” ลงตลาดอมรนาเกลือ หลังชาวบ้านร้องถูกหนุ่มกัมพูชาขู่ทำร้าย เจ้าตัวปฏิเสธ-อ้างจ่ายตำรวจเดือนละ 500 บาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “เฮียตี๋กระทะร้อน” พร้อมกลุ่มไทยไม่ทน ลงพื้นที่ตลาดอมรนาเกลือ หลังได้รับร้องเรียนชายไทยถูกหนุ่มกัมพูชาข่มขู่-อ้างพยายามใช้มีดทำร้าย ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธ ก่อนอ้างไม่มีใบอนุญาตทำงานและจ่ายเงินให้ตำรวจเดือนละ 500 บาท ตำรวจบางละมุงรับตัวตรวจสอบข้อเท็จจริง
เวลา 02.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2569 “เฮียตี๋กระทะร้อน” พร้อมคณะกลุ่มไทยไม่ทน ลงพื้นที่ตลาดอมรนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาวไทยว่า ถูกชายชาวกัมพูชารายหนึ่งข่มขู่และเกรงว่าจะเข้ามาทำร้าย จึงเดินทางมาตรวจสอบและรับฟังปัญหาในพื้นที่
จากการลงพื้นที่พบชายชาวกัมพูชาตามที่ได้รับแจ้ง ทราบชื่อภายหลังว่า นายวี อายุ 42 ปี จึงเชิญตัวมาพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริง โดยนายวีปฏิเสธว่าไม่ได้มีพฤติกรรมข่มขู่หรือพยายามทำร้ายตามที่ถูกกล่าวหาระหว่างการพูดคุย นายเสกสรร วิลัยเกษ อายุ 40 ปี ผู้เสียหาย ได้เข้ามาชี้ตัวนายวี พร้อมยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยข่มขู่ และอ้างว่ามีพฤติกรรมพยายามใช้มีดเข้ามาทำร้าย จนทำให้เกิดความหวาดกลัวและต้องแจ้งตำรวจ
นายเสกสรร เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุไม่กี่วัน ขณะที่ตนกำลังนั่งรับประทานอาหารและสวมเสื้อของ “เฮียตี๋กระทะร้อน” นายวีได้เดินเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย แต่ตนตอบกลับไปว่า “ไม่ใช่ดารา จะถ่ายทำไม” ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ ก่อนเดินกลับไปหยิบมีดแล้วกลับเข้ามา พร้อมพูดในลักษณะข่มขู่ว่า “เดี๋ยวกูล่อแม่งหมดเลย” ตนจึงรู้สึกหวาดกลัวและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมประสานเฮียตี๋กระทะร้อนให้เข้ามาช่วยเหลือ
ขณะที่นายวียังคงปฏิเสธข้อกล่าวหา เมื่อถูกสอบถามเรื่องใบอนุญาตทำงาน เจ้าตัวอ้างว่าไม่มีบัตรอนุญาตทำงาน ก่อนกล่าวว่า “จ่ายให้ตำรวจเดือนละ 500 บาท” ทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รายใด และจ่ายในลักษณะใด
ทั้งนี้ คำกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง และจำเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่า มีการจ่ายเงินจริงหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รายใด
ด้าน “เฮียตี๋กระทะร้อน” กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรงงานชาวกัมพูชาบางรายในตลาดอมรนาเกลือเป็นระยะ ทั้งการนั่งดื่มสุราหลังเลิกงาน และการปัสสาวะในพื้นที่ตลาดจนส่งกลิ่นรบกวนประชาชน แต่กรณีล่าสุดถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าถูกข่มขู่และเกรงว่าจะถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด จึงลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น นายวีอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานและเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่คณะจะประสาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง เข้ารับตัวไปตรวจสอบสถานะการพำนัก ใบอนุญาตทำงาน รวมถึงสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการข่มขู่และพยายามทำร้าย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนกรณีคำกล่าวอ้างเรื่องการจ่ายเงินให้ตำรวจเดือนละ 500 บาท จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะที่เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนจากทุกฝ่าย โดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อกล่าวหาหรือคำชี้แจงของฝ่ายใดเป็นข้อเท็จจริง จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ.