เผย “ปัว” 14 หมู่บ้าน 4,000 ชีวิต ยังถูกตัดขาด!เริ่มขาดอาหาร-ยารักษาโรค

น่าน – ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ "อำเภอปัว" 14 หมู่บ้าน ยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เป็นวันที่ 3 เริ่มขาดอาหาร–ผู้ป่วยออกหาหมอไม่ได้ แขวงน่าน2 เร่งสร้างสะพานเชื่อม ทล.1256 ปัว-อช.ภูคา-บ่อเกลือ ที่โดนน้ำป่าซัด-ดินสไลด์ ขาดสะบั้น
แม้วันนี้(21 ส.ค.) ทั้งนักการเมือง และหลายภาคส่วน ออกมายืนยันว่า อุทกภัยน้ำท่วมน่าน เริ่มคลี่คลาย พร้อมทั้งจับไม้กวาด-ท่อน้ำล้างคราบโคลนในบางพื้นที่แล้ว
แต่..วิกฤตอุทกภัยในอำเภอปัว จุดแรกที่โดนมวลน้ำซัดในระลอกนี้ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากชาวบ้านใน 3 ตำบล ได้แก่ ต.ภูคา ต.ศิลาแลง และ ต.วรนคร รวม 14 หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือน ประชาชนกว่า 4,000 คน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่ 3 เพราะน้ำป่าซัดสะพานฝายจ้าว ต.วรนคร พังเสียหายทั้งหมด ขณะที่ดินสไลด์บริเวณโค้งห้วยเย็น ต.ศิลาแลง ทำให้ถนนทรุดขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
สถานการณ์ส่งผลให้ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น หลายครอบครัวต้องเดินเท้าฝ่าเส้นทางที่เสียหายออกมาหาซื้อเสบียง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีนัดหมอ ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ สร้างความกังวลอย่างมาก
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ก็ได้รับผลกระทบและยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ อบต.ภูคา ยังคงเร่งประสานทุกหน่วยงานเพื่อส่งความช่วยเหลือ แม้การเข้าถึงพื้นที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบาก
นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอปัว เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์ฝนเริ่มคลี่คลาย ได้เร่งระดมกำลังทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วน โดยให้ความสำคัญกับการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค ที่ต้องใช้เส้นทางอ้อมไปทาง อ.สันติสุข เพื่อนำอาหาร น้ำดื่มให้ชาวบ้าน และการช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นลำดับแรก
ขณะที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง ได้ลำเลียงชิ้นส่วน สะพานเบลีย์ ขึ้นสู่พื้นที่ดอยภูคา เพื่อเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวเชื่อม ทล.1256 ปัว-อช.ภูคา-บ่อเกลือ ที่โดนน้ำป่าซัด-ดินสไลด์ ขาดสะบั้น หวังเปิดเส้นทางและคลี่คลายวิกฤตของชาวบ้านที่กำลังรอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ด้าน พ.อ.ปิยะพงษ์ พรดา ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 ได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง นำกำลังพลเข้าพื้นที่เพื่อร่วมวางแผนและเป็นกำลังเสริมช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย.