IRPC ผนึกทัพเรือภาคที่ 1 ฝึก “INEX 2026” ยกระดับความปลอดภัยท่าเรือ-รับมือภัยคุกคามทางทะเล

ระยอง – ไออาร์พีซี ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 เปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ “IRPC Naval Exercise 2026 (INEX’26)” ระหว่างวันที่ 18-21 ส.ค.69 มุ่งทดสอบความพร้อมบุคลากร ระบบบริหารจัดการเหตุการณ์ การสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รองรับสถานการณ์ภัยคุกคามทางทะเลที่อาจเกิดขึ้น
การฝึกซ้อมจัดขึ้นโดยกำหนดสถานการณ์ให้ใกล้เคียงเหตุการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนแผนและขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยท่าเรือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 ไออาร์พีซี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเครือข่ายรักษาความปลอดภัยทางทะเลให้มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับภัยคุกคามและสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
พิธีเปิดการฝึกซ้อมมี พล.ร.ต.กฤษดา จิระไตรพร เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม โดยมี นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ ไออาร์พีซี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี
ทั้งนี้ การฝึก “INEX’26” ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความพร้อมของประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลอย่างเป็นระบบ.