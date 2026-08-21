โบลท์เปิดตัว “Bolt Sure” ยกระดับความปลอดภัย ดันผู้ขับขี่ถูกกฎหมาย ตั้งเป้ามีใบอนุญาตสาธารณะ 100% ภายใน ก.ย.นี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา -โบลท์เปิดตัว “Bolt Sure” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย หนุนผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดินหน้าสนับสนุนครบวงจร ทั้งใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ระบบดิจิทัล คำปรึกษา และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เผยลงทุนแล้วกว่า 30 ล้านบาท ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตแล้วกว่า 60,000 ราย ตั้งเป้าครบ 100% ภายใน 30 ก.ย. 2569
นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำโบลท์ ประเทศไทย เผยว่า โครงการ “Bolt Sure” จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางดิจิทัลของโบลท์ พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำ ตรวจสอบเอกสาร และช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ โบลท์ยังใช้มาตรการจูงใจทางการเงิน โดยผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะและอัปโหลดเข้าสู่ระบบ จะได้รับโบนัส 500 บาท พร้อมสิทธิ์ส่วนลดอัตราค่าคอมมิชชันพิเศษ โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับส่วนลด 6% และรถยนต์ได้รับส่วนลด 5% ตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่เร่งดำเนินการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
ขณะเดียวกัน โบลท์ยังจัดกิจกรรม “Booster Days” อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยวันนี้ 21 ส.ค. ได้มาจัดกิจกรรม สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการลงทะเบียนต่าง ๆ โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในปี 2568 บริษัทได้ลงทุนแล้วกว่า 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่ในการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะและจดทะเบียนยานพาหนะให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โบลท์กำหนดให้ผู้ขับขี่รายใหม่ทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก่อนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน โดยบริษัทระบุว่าได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้กับผู้ขับขี่รายใหม่ทั้งหมดแล้ว พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมร่วมกันยกระดับมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยระหว่างเดือนมกราคม 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2569 มีผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วมากกว่า 60,000 ราย และบริษัทตั้งเป้าหมายให้ผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มดำเนินการได้ครบ 100% ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569
นายณัฐดนย์ กล่าวอีกว่า ผู้ขับขี่หลายหมื่นคนทั่วประเทศพึ่งพาแพลตฟอร์มโบลท์ในการสร้างรายได้และดูแลครอบครัว บริษัทจึงเชื่อว่าการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
“Bolt Sure” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่เข้าถึงเครื่องมือ การสนับสนุน และแรงจูงใจที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายได้สะดวกที่สุด อย่างไรก็ตาม การยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เมื่อทุกแพลตฟอร์มร่วมกันยึดถือมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย
“ การลดอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หน่วยงานภาครัฐ และระบบคมนาคมโดยรวม บริษัทจึงพร้อมเดินหน้าลงทุนและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเรียกรถโดยสารของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน“ นายณัฐดนย์ กล่าว