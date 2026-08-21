โผล่อีกที่หนองคาย!ขู่กราดยิงในกลุ่มไลน์ตลาดแลง มข. ผู้ปกครองสาธิตแตกตื่นแห่รับลูกกลับ

หนองคาย-หลุดว่อนกรุ๊ปไลน์ตลาดแลง ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขู่กราดยิง “วันนี้จะเข้าไปยิงแม่งให้หมด” ตั้งแต่ตี 4 ก่อนจะออกจากกลุ่มไป ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯหนองคาย ผวา รีบรับลูกกลับ ผกก.สภ.เมืองหนองคาย นำทีมตรวจสอบ ปิดประตูเข้าออกใช้ช่องทางเดียว เตรียมซ้อมแผน หนี ซ่อน สู้ จันทร์หน้า
วันนี้ (21 ส.ค.69) ได้มีเหตุการณ์ขู่กราดยิง ในกลุ่มไลน์ตลาดแลง มข. ซึ่งเป็นกรุ๊ปไลน์แบบโอเพ่นแชท ที่มีสมาชิกในกลุ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดแลง (เย็น) หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยในส่วนของรั้วมหาวิทยาลัย มีทั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาหนองคาย ตึกประถม ตึกมัธยม และนักศึกษาของคณะสหวิทยาการ โดยข้อความที่พบ มีผู้ใช้ชื่อว่า ณิชา รูปโปรไฟล์เป็นการ์ตูน อวตาร ข้อความ “วันนี้จะเข้าไปยิงแม่งให้หมด” พิมพ์ข้อความไว้ในกลุ่มเวลา 04.05 น. วันนี้ เมื่อผู้ดูแลกลุ่มเห็นได้ลบข้อความออกแล้ว ไม่นานผู้โพสต์ได้ออกจากกลุ่มไปแล้ว โดยพบว่าผู้โพสต์เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มไม่นาน
หลังพบข้อความดังกล่าว ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้แจ้งกับ พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ทราบ หลังจากนั้น พ.ต.อ.จิรวิทย์ ได้พร้อมกับ พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.สส., นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ชุดสายตรวจ และชุดปฏิบัติการพิเศษ ทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ 20 นาย ออกตรวจสอบ และได้หารือร่วมกับ ดร.กรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์ ผอ.รร.สาธิตฯ พร้อมคณะ
ต่อมาในช่วงสายปรากฏว่ามีผู้ปกครองจำนวนมากทราบข่าว ได้พากันเดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลและขอรับบุตรหลานกลับทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจบริเวณโดยรอบ และได้มีการตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าว หาตัวผู้โพสต์มาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย กล่าวว่า ในช่วงนี้ได้เพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้เข้าออกประตูหน้าเพียงด้านเดียว เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ขอให้งดใช้ประตูด้านพิพิธภัณฑ์ กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรียนตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าออกทุกคัน ขอความร่วมมือผู้ปกครองลดกระจกลงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าอย่าปล่อยผ่าน ให้สอบถามวัตถุประสงค์ที่เข้ามา ถ้าพบพิรุธสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเชิญออกจากสถานศึกษาทันที นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมมาตรการ “หนี ซ่อน สู้” ให้กับนักเรียน และบุคลากรครู ในเช้าวันจันทร์ ที่ 24 ส.ค.นี้.