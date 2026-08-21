ตำรวจเชียงแสนไล่ระทึก!รถขนไอซ์ 30 กระสอบ-รวบผู้ต้องสงสัยชาวโคราชคาสวนชาวบ้าน

เชียงราย – ตำรวจเชียงแสน ไล่ล่าระทึก..รถขนไอซ์ 30 กระสอบ คาดไม่ต่ำกว่า 600 กก.เร่งเครื่องหนี ก่อนพบคนขับจอดทิ้งลานจอดข้างทางแล้ว ล่าสุดขยายผลรวบผู้ต้องสงสัยชาวโคราชคาสวนของชาวบ้านในพื้นที่เค้นสอบ
วันนี้ (21 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามบ้านด้าย สภ.เชียงแสน ได้ออกตรวจพื้นที่ ตามคำสั่งพ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย กระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น.เศษ ระหว่างตระเวนตรวจไปตามถนนสายรองเชื่อมกับ อ.แม่สาย และ อ.แม่จัน พบรถยนต์เอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย มุ่งหน้าไปทาง อ.แม่จัน
เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจ แต่คนขับรถยนต์ดังกล่าวกลับตกใจและเร่งเครื่องหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามไปจนรถที่หลบหนีขับเลี้ยวเข้าไปบริเวณลานจอดรถบ้านด้าย ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน แต่คนในรถได้วิ่งหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจดูภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางมาเต็มคันจำนวน 30 ใบ เมื่อเปิดพิสูจน์ดูภายในกระสอบพบบรรจุถุงพลาสติกสูญากาศสีฟ้าติดตราเรือสำเภาทอง 888 เมื่อเปิดพิสูจน์ในถุงพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักรวมกันประมาณ 600 กิโลกรัม จึงนำส่งร.ต.อ.อิทธิพล นิติจรัสธำรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
พร้อมกันนั้น ได้ขยายผลสืบหาตัวผู้ที่หลบหนี กระทั่งพบตัวชายต้องสงสัย ทราบชื่อต่อคือ นายภานุพงศ์ อายุ 24 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา อยู่ภายในสวนของชาวบ้านห่างจากจุดพบรถประมาณ 1 กิโลเมตร จึงคุมตัวไปสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังกล่าวหรือไม่