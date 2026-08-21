ฝนถล่มอุบลฯ น้ำโขงหนุนห้วยหมากน้ำสูงกว่า 3 เมตร ชาวบ้านโขงเจียม 40 หลังคาเรือนถูกตัดขาด

อุบลราชธานี-ฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำโขงหนุนเข้าลำห้วยหมาก อำเภอโขงเจียม ระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า 3 เมตร ท่วมเส้นทางสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านถูกตัดขาด รถไม่สามารถผ่านได้ ชาวบ้านกว่า 40 หลังคาเรือนเดือดร้อน ต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมบ้านห้วยหมาก หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ยังส่งผลกระทบต่อประชาชน หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา มวลน้ำจากฝนที่ตกสะสม ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนุนสูง ได้ไหลเข้าสู่ลำห้วยหมากอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นระยะประมาณ 200 เมตร ระดับน้ำสูงกว่า 3 เมตร จนเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาด รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ ประชาชนกว่า 40 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบในการเดินทางใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือท้องแบนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้รับ-ส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ขณะเดียวกันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สถานีเรือโขงเจียม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่วันละ 10 นาย แบ่งเป็นรอบเช้า 5 นาย และรอบบ่าย 5 นาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
สำหรับแม่น้ำโขงขณะนี้ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยวันนี้ (21 ส.ค.) ระดับน้ำสูงถึง 14.70 เมตร ทำให้มีน้ำล้นตลิ่ง 20 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด