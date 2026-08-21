รวบ2หนุ่มบุรีรัมย์! พ้นคุกไม่ถึง 10 วันหวนค้ายาบ้ายึดของกลางอื้อ 2 พันเม็ด อ้างไม่มีงานทำซ้ำพ่อแม่ยังติดคุกคดียาเสพติด

บุรีรัมย์- ไม่เข็ดหลาบ 2 หนุ่มชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ถูกจับพร้อมของกลางยาบ้าร่วม 2,000 เม็ด หลังจากเดินทางกลับจากเก็บยาบ้าที่ติดต่อสั่งซื้อทางเฟซบุ๊กกับชาวลาว ขณะทั้งคู่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด ออกมาได้ไม่ถึง 10 วัน อ้างหลังพ้นคุกไม่มีงานทำไม่มีรายได้ และพ่อแม่ยังต้องโทษอยู่ในเรือนจำคดียาเสพติดเชนกัน
วันนี้ ( 21 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พ.ต.ท.สุวัฒน์ นามมงคล รอง ผกก.สส.ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (ชป.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์) พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุชิน วัดจะโป๊ รอง ผกก.สส.สภ.กระสัง ,พ.ต.ท.ชินวัส โคนาโล สว.สส.สภ.กระสัง นำ กำลังตำรวจ ชป.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ สนธิกำลังร่วมกับชุดสืบสวน สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชปส.กก.ตชด.21, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชปส.ร้อย ตชด.215, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชปส.ร้อย ตชด.216, เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยปราบปรามยาเสพติด ขกท.ศปก.ทบ.(นฝด.22,ขกท.กกล.สุรนารี), เจ้าหน้าที่ทหาร สขว.กอ.รมน., เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ 26 และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
จับกุมตัว นายณัฐวุฒิ หรืออาร์ม โจนรัมย์ อายุ 21 ปี (เสื้อสีแดง) กับ นายเดโช หรือเดย์ ส่งสุขชาติ อายุ 19 ปี (เสื้อสีดำ) ทั้งคู่เป็นชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ถูกจับพร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 1,869 เม็ด, โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน โดยทั้งหมดถูกจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 2208 อ.กระสัง-อ. ประโคนชัย พื้นที่บ้านเพชร ม.3 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
โดยการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า จะมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดส่งมอบยาบ้ากันในพื้นที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จึงบูรณาการกำลังเพื่อวางแผนจับกุม กระทั่งพบชายต้องสงสัย 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะท่าทางมีพิรุธ จึงได้สะกดรอยติดตาม เมื่อมาถึงบริเวณบ้านเพชร ม.3 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่และเรียกให้ชายทั้งสองคนหยุดรถ เพื่อขอตรวจสอบ ก่อนที่คนขับคือ นายเดโช หรือเดย์ (เสื้อสีดำ) จะยินยอมหยุดรถแต่โดยดี และควบคุมตัวไว้ได้ ส่วนชายที่นั่งซ้อนท้าย คือ นายณัฐวุฒิ หรืออาร์ม (เสื้อสีแดง) เมื่อรู้ตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ จึงได้โยนสิ่งของออกจากตัวทิ้งทันที และพยายามวิ่งหลบหนีแต่ถูกจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบสิ่งของที่นายณัฐวุฒิ หรืออาร์ม (เสื้อสีแดง) โยนทิ้งพบเป็นห่อใส่ยาบ้าจำนวน 1 มัดหรือประมาณ 2,000 เม็ด และจากการตรวจสอบนายเดโช หรือเดย์ (เสื้อสีดำ) พบยาบ้า จำนวน 1 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในแท่งอลูมิเนียมใส่อยู่กับพวกกุญแจ ห้อยอยู่บริเวณเอว รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด จำนวน 1,869 เม็ด และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ที่ตรวจสอบพบข้อมูลการติดต่อซื้อขายยาเสพติด รวมถึงรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน จึงยึดไว้เป็นของกลาง
สอบถามผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การยอมรับสารภาพว่า ทั้งคู่เพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดออกมาไม่นาน โดยนายเดโช หรือเดย์ (เสื้อสีดำ) ติดอยู่ 3 เดือน ส่วน นายณัฐวุฒิ หรืออาร์ม (เสื้อสีแดง) ติดอยุ่ 1 ปี 6 เดือน จากทั้งหมด 1 ปี 9 เดือน และเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่ 11 ส.ค.69 ที่ผ่านมา ซึ่งนายณัฐวุฒิ หรืออาร์ม (เสื้อสีแดง) ยังบอกด้วยว่า หลังจากที่พ้นโทษออกมาได้ 2-3 วัน ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ และพ่อแม่ของตนเองก็ต้องโทษอยู่ในเรือนจำคดียาเสพติด ประกอบกับเมื่อวันที่ 16 ส.ค.69 ได้มีชาวลาวติดต่อเข้ามาทางเฟซบุ๊ก เสนอขายยาบ้าให้ 1 มัด หรือประมาณ 2,000 เม็ด โดยจะให้เครดิตนำมาขายก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังจึงได้ตอบตกลง ถึงแม้จะเป็นงานที่เสี่ยง แต่ก็เป็นงานที่หาเงินง่าย ได้เงินเร็วและมีรายได้ดี ไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะตนเป็นคนไม่สู้งาน งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ไม่สู้ ขายยาบ้าดีกว่าเงินดี ถ้ารอดก็คุ้มเสี่ยง แต่ถ้าโดนจับก็ไม่เป็นไร
นายณัฐวุฒิ หรืออาร์ม (เสื้อสีแดง) บอกต่อว่าหลังจากได้ตกลงซื้อขายยาบ้ากันแล้ว ได้นัดส่งมอบยาบ้าในพื้นที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อนจะออกไปเก็บยาบ้าพวกตนได้เสพยาบ้ากันคนละ 2 เม็ด เมื่อไปเก็บยาบ้าได้มาแล้ว ระหว่างเดินทางกลับสังเกตเห็นรถยนต์ติดตามมาพร้อมกับแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ตนจึงได้โยนยาบ้าที่ไปเก็บมาทิ้งและพยายามวิ่งหลบหนีแต่ถูกตามจับกุมตัวได้ในที่สุด