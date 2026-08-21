เศร้าสลดพบดับสังเวยน้ำท่วมน่าน เพิ่มเป็น 3 ศพแล้ว

น่าน – เผยพบผู้ประสบภัยดับสังเวยน้ำท่วมน่าน เพิ่มเป็น 3 ราย หนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงชาวปัว โดนน้ำพัดออกมาเสียชีวิตนอกบ้าน-อีกหนึ่งเป็นคนท่าวังผา รายล่าสุดทีมตอบโต้ภัยพิบัติ มูลนิธิเพชรเกษม พบลอยมากับน้ำน่านท่าวังผา
วันนี้(21 ส.ค.) ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ มูลนิธิเพชรเกษม ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับแจ้งพบสิ่งต้องสงสัยลอยมากับกระแสน้ำน่าน พื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน จึงได้นำเรือออกตรวจสอบ กระทั่งเวลาประมาณ 09.04 น.ที่ผ่านมา ก็ยืนยันว่า พบ ร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 40–50 ปี
ทั้งนี้เมื่อ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมน่าน โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ปัว อ.ท่าวังผา รวม 2 ราย รายแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับแม่ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน ถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากพัดออกมาเสียชีวิตนอกตัวบ้าน ส่วนรายที่ 2 มูลนิธิเพชรเกษม ซึ่งเข้าพื้นที่อพยพชาวบ้าน พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุประมาณ 45–50 ปี บริเวณบ้านหมู่ที่ 1 บ้านฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน