จ่อโค่นทุเรียนรุกอ่างห้วยแร้ง 600 ไร่ รวบแล้ว 4 ราย รองผู้ว่าฯ ตราดฮึ่มฟัน ม.157 ขรก.ปล่อยปละละเลย

ตราด – เดินหน้าทวงคืนพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง หลังพบนายทุนและผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่กว่า 600 ไร่ ลักลอบปลูกทุเรียน เจ้าหน้าที่จับกุมแล้ว 4 ราย อีก 3 รายหลบหนี เตรียมขออนุมัติรื้อถอนและตัดโค่นต้นทุเรียนทั้งหมด ด้านรองผู้ว่าฯ ตราดกำชับเข้ม หากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการบุกรุกซ้ำ เตรียมดำเนินการตามกฎหมายฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จากกรณีกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกเข้ายึดครองพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อแผ้วถางและลักลอบปลูกทุเรียน ซึ่งตรวจพบการบุกรุกมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2568 ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าบูรณาการกำลังเพื่อทวงคืนพื้นที่ โดยพบการบุกรุกและปลูกทุเรียนรวมกว่า 600 ไร่ พร้อมเตรียมดำเนินการรื้อถอนผลอาสินและต้นทุเรียนทั้งหมด
นายวัชระ สุนทรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า หลังเจ้าหน้าที่ติดตามปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนคำสั่งและบุกรุกพื้นที่ได้แล้ว 4 ราย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี พร้อมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ และประสานตำรวจภูธรจังหวัดตราดเร่งรัดการดำเนินคดีให้มีความชัดเจนโดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้กำชับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการชลประทานตราด ให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมและดูแลพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติม รวมถึงลดข้อครหาว่าเจ้าหน้าที่อาจมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำผิด
ด้านนายชัยกร ลุนทา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด กล่าวว่า โครงการชลประทานตราดไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณป่าและเกาะกลางน้ำภายในอ่างเก็บน้ำทั้งหมด
จากการสำรวจพบว่า มีพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกทุเรียนรวมกว่า 600 ไร่ โดยคาดว่ามีผู้บุกรุกประมาณ 20 ราย เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้แล้ว 4 ราย ขณะที่มีผู้หลบหนีออกจากพื้นที่ 3 ราย ส่วนที่เหลือคาดว่าเป็นบุคคลนอกพื้นที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายประกาศห้ามเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บุกรุกเข้ามาแสดงตัวและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย แต่เมื่อครบกำหนดกลับไม่มีผู้ใดมาแสดงตน ทำให้ขณะนี้โครงการชลประทานตราดและหน่วยงานป่าไม้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ เพื่อเข้าดำเนินการรื้อถอนผลอาสินและตัดโค่นต้นทุเรียนที่บุกรุกพื้นที่ทั้งหมดในเร็วๆ นี้
ขณะที่มาตรการป้องกันการบุกรุกในระยะยาว นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เน้นย้ำในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการดูแลพื้นที่สาธารณะ โดยต้องลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำแผนที่แนวเขตให้มีความชัดเจนร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อปิดช่องโหว่การอ้างว่าไม่ทราบแนวเขตหรือไม่รู้ข้อกฎหมาย
พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยังย้ำว่า หากพบเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดการบุกรุกซ้ำ หรือไม่ดำเนินการตามหน้าที่ จะต้องถูกตรวจสอบและอาจเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสุจริต เนื่องจากปัจจุบันประชาชนสามารถตรวจสอบและร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะและป้องกันไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกซ้ำ พร้อมเดินหน้าขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป