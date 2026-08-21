ตำรวจตรึงกำลัง รร.กัลยาณวัตรหลังมีโพสต์กราดยิง เร่งตามตัวเจ้าข้อความสอบปากคำ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตร.ขอนแก่น ตรึงกำลังเข้มโรงเรียนกัลยาณวัตร หลังขู่ "กราดยิง" ในไลน์กลุ่ม สั่งหยุดเรียนกะทันหัน ปรับเรียนออนไลน์ 1 วัน เผยพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิด ม. 384 ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จ ให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เกิดเหตุปั่นป่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 หลังมีผู้โพสต์ข้อความขู่ "กราดยิง" ลงในกลุ่มไลน์กิจกรรมของนักเรียนเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนกัลยาณวัตร เขตเทศบาลนครขอนแก่น ต้องประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ทันทีเป็นเวลา 1 วัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากร โดยบรรยากาศที่โรงเรียนในเช้าวันนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงครูและเจ้าหน้าที่เดินทางมาปฏิบัติงานเท่านั้น
ด้านนายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น) เป็นผู้ชี้แจงแทน ทว่าผู้อำนวยการ สพม.ขอนแก่น อยู่ระหว่างติดภารกิจไปราชการ จึงยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ชุดสืบสวน และตำรวจจราจร ลงพื้นที่ตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยรอบสถานศึกษาตั้งแต่เช้าตรู่ คุมเข้มการเข้า-ออก ค้นหาบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัย พร้อมประสานงานกับคณะครูแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนหาตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวมาดำเนินคดี แม้ทางโรงเรียนจะยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความอย่างเป็นทางการ แต่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่สังคม พร้อมฝากเตือนผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ
ทั้งนี้ การโพสต์ข้อความเท็จในลักษณะดังกล่าว เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 384 "ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ" มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ