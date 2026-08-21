เผยน้ำท่วมน่านเดือดร้อนกว่า 66,000 ชีวิต ดับ 2 ล่าสุดน้ำลดแต่ฟ้ายังครึ้ม

น่าน - เผยน้ำท่วมน่าน กระทบ 7 อำเภอ 34 ตำบล 223 หมู่บ้าน 21,000 กว่าครัวเรือน กว่า 66,000 ชีวิต เดือดร้อนหนัก ดับสังเวย 2 ราย ล่าสุดแม้น้ำลด แต่ฟ้ายังครึ้ม
วันนี้ (21 ส.ค.) จังหวัดน่าน ได้รายงานสรุปผลกระทบอุทกภัยตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19-21 ส.ค.69 ว่าฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและดินไถลหรือสไลด์ในพื้นที่ 7 อำเภอ 34 ตำบล 223 หมู่บ้านในเขต 7 อำเภอคือ อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.นาหมื่น อ.เวียงสา และ อ.เมืองน่าน มีประชาชนได้รับผลกระทบรวมกันทั้งหมด 21,050 ครัวเรือน จำนวน 66,097 คน มีผู้เสียชีวิตเป็นชายจำนวน 2 ราย
ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 12 แห่ง มีผู้เข้าพักสะสมตลอดระยะเวลาดังกล่าวจำนวน 135 คน ปัจจุบันคงเหลือผู้ที่ยังพักพิงอยู่จำนวน 18 คน
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ถึง 06.00 น.วันที่ 22 ส.ค.จะมีฝนฟ้าคะแนนร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงยังคงเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลิน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ด้านพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน พบว่าสถานการณ์เกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำน่านต่ำกว่าระดับตลิ่งแล้ว เทศบาลเมืองน่านได้ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพิ่มเติม แต่ยังมีเมฆหนาและเสี่ยงที่จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง รวมทั้งยังคงมีน้ำท่วมขังตามพื้นที่ลุ่มต่ำและรอระบาย เช่น กาดศรีคำ ฯลฯ
เช่นเดียวกับตามอำเภออื่นๆ แม้ว่าช่วงกลางดึกระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.ที่ผ่านมายังคงมีฝนตกหนักที่ต้นแม่น้ำน่านจนทำให้วัดปริมาณน้ำฝนที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้สูงถึง 108.5 มิลลิเมตร แต่ก็มีฝนตกหนักเพียงอำเภอเดียวไม่ได้มีฝนตกพร้อมกันหลายพื้นที่เหมือนวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร ได้ระดมกำลังกันเข้าไปช่วยฟื้นฟูพร้อมนำสิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหาร ถุงยังชีพ ยาเวชภัณฑ์ ไปตามพื้นที่ต่างๆ เช่าน มณฑลทหารบกที่ 38 เข้าไปช่วยเหือชาวบ้านในชุมชนบ้านภูมินทร์ - ท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน และมอบหมายให้กรมทหารพรานที่ 32 จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน รวม 7 ชุด กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 พื้นที่ อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ วัดเบ็งสกัด อ.ปัว ฯลฯ.