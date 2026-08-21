กรมทางหลวงชนบทประชุมระหว่างกาล เดินหน้าศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อม “กาญจนบุรี–ราชบุรี–เพชรบุรี”

เพชรบุรี - กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมระหว่างกาล รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อม 3 จังหวัด “กาญจนบุรี–ราชบุรี–เพชรบุรี” มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคม รองรับการขนส่ง การเดินทาง และการท่องเที่ยว พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
วันนี้ ( 21 ส.ค.) นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างกาล (Interim Meeting) โครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยง 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี พร้อมด้วยนายศราวุธ เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ร่วมบรรยายรายละเอียดโครงการ ที่ห้องประชุม The Grand Century Hall อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว The PBRU Heritage มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมประมาณ 250 คน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการศึกษา ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่
นายอนุพงศ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรมทางหลวงชนบทว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยง 3 จังหวัด โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2570 รวมระยะเวลา 540 วัน
สำหรับการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเส้นทางให้เหมาะสมกับการพัฒนาในอนาคต
ขณะเดียวกัน กรมทางหลวงชนบทยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทาง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้โครงการมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มากที่สุด
ด้าน ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ อมรรัตน์ ผู้อำนวยโครงการและวิทยากรบรรยาย กล่าวว่า การประชุมระหว่างกาลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงนำเสนอผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเวทีให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงการ
นอกจากนี้ การศึกษายังครอบคลุมแนวทางการพัฒนาด้านการขนส่งและการจราจรทางบก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ตลอดจนสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่
ทั้งนี้ หากโครงการได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและขนส่ง เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด พร้อมยกระดับความปลอดภัย และสร้างประโยชน์ต่อประชาชน เศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวอย่างยั่งยืน