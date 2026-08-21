รร.กัลยาณวัตรสั่งปิดด่วน! เรียนออนไลน์ 1 วัน หลังเจอแชตในไลน์กลุ่ม ขู่ก่อเหตุรุนแรง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น — โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ออกประกาศด่วนกลางดึก สั่งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 1 วันในวันที่ 21 ส.ค. เพื่อความปลอดภัย หลังพบเบาะแสความขัดแย้งในกลุ่มไลน์นักเรียนที่มีสมาชิกกว่า 500 คน โดยมีผู้โพสต์ข้อความข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ด้านโรงเรียนประสานตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น เร่งตรวจสอบเร่งด่วน
วันนี้( 21 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ “โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” ได้โพสต์เอกสารประกาศฉุกเฉิน เรื่อง “การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ” ลงนามโดย นายอภิชาต อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
เนื้อหาในประกาศระบุว่า ทางโรงเรียนได้รับข้อมูลสำคัญที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร จึงมีคำสั่งปรับการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 จากระบบปกติในสถานศึกษา มาเป็น "รูปแบบออนไลน์ ณ ที่พักอาศัย" เป็นเวลา 1 วัน โดยให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางปกติผ่านช่องทางที่โรงเรียนกำหนด ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนตามปกติเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของโรงเรียนเท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงการแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ชนวนเหตุของการสั่งปิดโรงเรียนอย่างกะทันหันในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากช่วงค่ำของวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุโต้เถียงกันอย่างรุนแรงภายในกลุ่มไลน์นักเรียนที่มีสมาชิกมากกว่า 500 คน โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด กระทั่งมีนักเรียนรายหนึ่งได้พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นในลักษณะ "ข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง" ก่อนจะกดออกจากกลุ่มไลน์ไป
เหตุดังกล่าวทำให้ผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก สภ.เมืองขอนแก่น เพียง 300 เมตร ประเมินว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน จึงตัดสินใจประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น เข้ามาดูแลความปลอดภัย พร้อมสั่งปรับแผนการเรียนเป็นระบบออนไลน์ทันทีในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด