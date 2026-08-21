สลดตอนย่ำรุ่ง! รองนายก อบต.ปากช่อง เมืองหล่มสัก ถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านพร้อมสามี คาดฝ่ายชายก่อเหตุก่อนยิงตัวเอง

เพชรบูรณ์ – สุดสลดสะเทือนขวัญตอนย่ำรุ่ง รองนายก อบต.ปากช่อง หล่มสัก ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพัก พร้อมสามีวัย 47 ปี เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานฝ่ายชายก่อเหตุ ก่อนยิงตัวเองตาม
วันนี้(21 ส.ค.) พนักงานสอบสวนเวร สภ.บ้านกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งเหตุมีคนใช้อาวุธปืนยิงกันและมีผู้เสียชีวิต บริเวณบ้านเลขที่ 122/1 หมู่ 1 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ 02.50 น.เศษที่ผ่านมา จึงเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบ น.ส.สุดใจ อายุ 44 ปี นั่งเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้พับภายในห้องนอน และพบนายยงยุทธ อายุ 47 ปี สามี นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้องนอน นอกจากนี้ยังพบ อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ตกอยู่บริเวณพื้นห้องนอนใกล้กับศพ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า น.ส.สุดใจ ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.ปากช่อง ภายหลังนายก อบต.ถูก กกต.สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีข้อมูลเผยแพร่ก่อนหน้านี้ระบุว่า น.ส.สุดใจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการนายก อบต.ปากช่องด้วย
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า นายยงยุทธ สามี น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง น.ส.สุดใจ จนเสียชีวิต ก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตตาม อย่างไรก็ตาม สาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งตำแหน่งบาดแผล วิถีกระสุน ร่องรอยเขม่าดินปืน ลายนิ้วมือ และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง โดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างใด
หลังเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนได้ประสาน แพทย์เวรโรงพยาบาลหล่มสัก และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ ตรวจสอบและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ และบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ขณะที่ตำรวจจะเร่งสอบสวนพยานและตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างละเอียดต่อไป