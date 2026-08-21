(คลิป)“โน ซึล บี” ร่างทรงเกาหลีเยือนอุดรฯ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ร่วมโปรโมต “ธุง” รับกระแสพืชสวนโลก69

อุดรธานี – “โน ซึล บี” ร่างทรงจากเกาหลีใต้ เยือนอุดรธานี ร่วมสร้างสีสันประชาสัมพันธ์ “ธุง” สัญลักษณ์แห่งศรัทธาของชาวอีสาน พร้อมเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ทั้งพระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมือง และท้าวเวสสุวรรณ เชื่อมโยงความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตานานาชาติ รับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569
ช่วงเย็นวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ที่ศาลหลักเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ “โน ซึล บี” ร่างทรงจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ธุง” หนึ่งในสัญลักษณ์ทางความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยมีตัวแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและผู้ที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โอกาสนี้ “โน ซึล บี” ได้เข้าสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมืองอุดรธานี และท้าวเวสสุวรรณ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนร่วมถ่ายภาพกับ “ธุง” เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน หวังเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยส่งต่อเรื่องราวความเชื่อและวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ
สำหรับ “ธุง” ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญในวิถีความเชื่อของชาวอีสาน โดยมีความหมายเกี่ยวกับการปัดเป่าสิ่งไม่ดีและการบอกบุญ ขณะที่จังหวัดอุดรธานีเตรียมนำเรื่องราวของธุงมาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อความหมายและสร้างสีสันช่วงนับถอยหลังสู่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยง ศรัทธา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เข้าด้วยกัน
สำหรับ มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเตรียมเดินหน้าประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนเข้าสู่ช่วง “Kick off” อย่างเป็นทางการ
ด้าน “โน ซึล บี” เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกขอบคุณชาวอุดรธานีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเดินทางมาทำบุญ ถวายดอกไม้ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและน่าประทับใจ
ส่วนการอธิษฐานขอพร “โซบี” กล่าวว่า ไม่ได้อธิษฐานขอให้ใครพบเจอความยากลำบากหรือเรื่องไม่ดี แต่ตั้งใจส่งต่อพลังบวก ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุข และมีความโชคดีเข้ามาในชีวิต แม้แต่คนที่ไม่ชอบตนเอง ก็ยังขอให้คนเหล่านั้นมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกัน
“โซบี” ยังมองว่า หากทุกคนมีความสุขกับชีวิตของตัวเอง ก็จะสามารถหันไปโฟกัสกับสิ่งดีๆ รอบตัว และต่างคนต่างเดินหน้าชีวิตไปในทิศทางที่ดี
การมาเยือนอุดรธานีครั้งนี้ จึงไม่ได้มีเพียงเรื่องของการทำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเป็นการนำ “ธุง” มาผสมผสานกับการประชาสัมพันธ์มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 สร้างสีสัน